中國兩會「台灣省人大代表」：統一後缺蛋可靠中國解決
中國重要政治活動「全國兩會」召開，來自各領域與地區的全國人大、政協代表紛紛赴北京屢政開會。其中來自「全國人大台灣省代表團」的代表之一鄒振球接受中國媒體聯訪時，提到兩岸關係與台灣民生問題時表示，若兩岸「實現統一」，那麼缺蛋、缺電等問題，都能依靠中國得到解決。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據國台辦旗下媒體《中國台灣網》報導，鄒振球在昨（4）接受多間中國媒體聯合採訪，他提到如果實現「兩岸和平統一」，那在經濟與社會發展方面將帶給「廣大台灣同胞眾多實實在在的好處」；鄒振球指出，例如台灣將「不再花冤枉錢」購買美國軍火，且靠中國現在的軍事實力，「台灣安全可以得到保障」。
民生交流方面亦同，報導提到鄒振球認為，台灣陷入的缺電、缺藥、缺蛋困境只要實現「兩岸和平統一」，就能依靠中國得到解決，並稱中國一定會成為台灣產品的巨大市場來源。
根據全國人大網站介紹，這些自稱來自「全國人大台灣省代表團」的代表多為在中國出生的台灣籍人士，既有黨政機關領導幹部，也有科教文衛領域的專家學者以及經濟界的代表性人士，同時也有中共黨員身份。
根據《BBC》先前介紹，這些人大代表對於北京的政策甚少有異議，且有別於其他代表團開放讓現場記者提問，「台灣省代表團」慣例上僅接受中國當地媒體聯訪，不給台灣或外媒機會接觸這些代表團成員，「台灣省代表團」也會表示已經提前收集好台灣媒體的問題，直接進行回答相對溫和的提問。