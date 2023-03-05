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經典賽／中華、兄弟打擊大戰　中華隊3轟豪取13分奪9連勝

▲中華隊林立開轟(圖／葉政勳攝)
▲中華隊林立開轟(圖／葉政勳攝)

記者簡名杉/台中報導

第五屆世界棒球經典賽官辦熱身賽今天正式展開，地主中華隊與「真地主」中信兄弟在台中洲際棒球場交手，中華隊在首場官辦熱身賽就與兄弟打出一場「進攻大戰」，前4局轟出3支全壘打豪取8分，之後的每一局也都局局有分數進帳，雖然兄弟火力同樣兇猛，整場也打回9分，但仍不敵中華整場13支安打、13分的超威猛打擊表現，最後兩隊打完7局就打滿熱身賽規定的三小時結束比賽，中華隊以13比9擊敗兄弟，拿下官辦熱身賽首勝。

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▲WBC中華隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
首局中華隊就趁著兄弟的保送及游擊手張仁瑋發生的守備失誤，攻佔一、三壘，擔任先發四棒的旅美好手張育成補上一支高飛犧牲打，幫助中華隊破蛋，吉力吉撈‧鞏冠及王柏融的連續安打，使得中華隊首局就取得3分領先。

▲WBC中華隊三壘手吳念庭。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊三壘手吳念庭。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
但本場比賽代表中華隊先發主投的江少慶首局不穩，單局被敲出三支長打，馬上把領先的3分還回去，但中華隊從此以後加足火力，第2局鄭宗哲敲出兩分砲帶領，4局林立、林子偉再打出背靠背全壘打，前4局打完就取得8比4的遙遙領先。

▲WBC中華隊投手江少慶。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊投手江少慶。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
兄弟在6局下趁中華隊剛換上場的鄧愷威投球不穩，打出兩支安打及三次保送，追回3分，然而中華隊的火力實在兇猛，5、6、7局再追加5分，雖然兄弟在最後半局吹響反攻號角，打出連續攻勢追回2分，但最後仍無力回天，以4分之差落敗。

▲WBC中華隊投手江少慶（左）和捕手吉力吉撈．鞏冠（右）討論投球策略。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊投手江少慶（左）和捕手吉力吉撈．鞏冠（右）討論投球策略。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
本場比賽中華隊敲出13支安打，雖然先發球員只有第五棒的吳念庭有單場雙安的表現，但其他8位先發打者，包含鄭宗哲、林立、林子偉都有開轟表現，僅有江坤宇沒敲出安打，成功展現打擊火力。

▲WBC中華隊捕手吉力吉撈．鞏冠。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊捕手吉力吉撈．鞏冠。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
本場比賽中華隊先發投手江少慶投一局，被敲出三支長打失3分，王維中後援登板兩局，被陳子豪轟出一支陽春砲失1分，而鄧愷威最悲情，熱身賽首度上場，一位打者都沒解決，就被敲出兩支安打、送出三次保送失3分。

▲WBC中華隊投手胡智為。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊投手胡智為。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊游擊手江坤宇。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊游擊手江坤宇。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）

▲WBC熱身賽中華隊以13：9擊敗中信兄弟獲勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC熱身賽中華隊以13：9擊敗中信兄弟獲勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）



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