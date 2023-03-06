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今迎驚蟄！戒酒15天避災防破財　「3星座」財運旺發起來

▲2023驚蟄到，雖然近一周天氣好、將不會有春雷，但命理專家提醒火星刑到海王，建議戒酒15天避災。（示意圖／photoAC）
▲2023驚蟄到，雖然近一周天氣好、將不會有春雷，但命理專家提醒火星刑到海王，建議戒酒15天避災。（示意圖／photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

今（6）日迎來一年中第3個節氣「驚蟄」，代表氣溫將逐漸回暖，由於冷暖氣團開始交互影響，容易形成鋒面下雷雨，因此「驚蟄」常是打響第一道雷的節氣。春雷響、萬物動，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間受到第一凶星「火星」刑「海王」的星相影響，要特別注意交通意外、火災及食物中毒，也可能有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形。

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3星座「驚蟄」期間財富大發
命理專家邱彥龍指出，驚蟄期間將為3個星座帶來好運氣，只要努力就會比別人更容易被看見，帶來高人氣跟財富，分別是「水瓶、雙魚、牡羊」，是驚蟄期間（3月6日至3月21日)的幸運兒。

今起戒酒15天可避災
命理專家邱彥龍解釋，由於火星刑到海王，容易發生因酒駕、嗑藥、睡眠不足、迷糊等因素造成的嚴重交通意外或打架鬥毆事件，因此建議飲酒要適當，或是乾脆先自我克制禁酒15天，可以避掉災難，否則不僅容易爆發突發性心腦血管疾病，也會帶來財庫破洞或意外傷亡。

小心火災意外、食物中毒
另外，火星刑海王也會導致詐騙集團、販毒、非法持有或販賣槍枝者，特別容易出現豬隊友，因而被警方大量掃蕩。此外，火星這顆凶星本來就容易帶來火災，這段期間要特別小心電線走火，油類、化學物品、電池、天然瓦斯、焚燒紙張所引起的火災意外。還有過期食品容易導致身體出狀況或食物中毒，要留意食物的新鮮度。

驚蟄尾分手離婚先暫緩
命理專家邱彥龍特別提醒，驚蟄尾端剛好遇到代表感情的金星合相凶星羅喉，意味著3月16日至3月26日之間，女性的財富、感情、生命容易出現問題，建議這段期間儘量遠離負面環境，若想分手或離婚都先緩一緩，或者讓權威單位介入，才是妥當處理方式，以免產生情殺憾事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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