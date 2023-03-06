只有今天！全家拿鐵美式「買6送6」 7-11喝濃萃美式25元
星期一上班別憂鬱！今（6）日正好是全家超商每月一次的「好咖日」，平常捨不得喝的高品質「單品咖啡」系列，推出單品美式、單品拿鐵買六送六，相當於用普通咖啡的價格，就能無痛升級到每個溫度層次不同的單品咖啡！此外，7-11歡慶世界棒球經典賽開打，3月8日起至3月12日期間，APP行動隨時取祭出濃萃美式10杯300元，平均單杯30元，想省荷包別忘搭配自帶杯折扣5元，最低只要25元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家3/6限定的「Let’s Café好咖日」來了，在會員APP隨買跨店取，上午10點開賣單品美式、單品拿鐵中杯或大杯，同品項買6送6，每一組共有12杯。中杯單品美式一組480元（單杯40元）、中杯單品拿鐵540元（單杯45元）、大杯單品美式600元（單杯50元）、大杯單品拿鐵660（單杯55元）。還有極鬆餅同步任選買6送3，換算下來約為6.7折，Let’s Café罐裝咖啡買6送6，活動每個會員限購一組，兌換期限皆至2023/9/30超過半年。
當然也別忘了還有全新上市的春日抹茶霜淇淋，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百，3月5日至3月7日APP隨買跨店取推出5支168元限定快閃，一支最低只要34元。
同時，7-11歡慶世界棒球經典賽開打，推出咖啡促銷幫中華隊加油，3月8日起至3月21日，門市CITY系列全品項任3杯7.7折、5杯7.2折 (不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶) 。APP也同步開跑優惠3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元，搭配自帶杯優惠還可減5元，濃萃美式最低25元開喝。