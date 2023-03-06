希臘萬人集會抗議火車對撞事故　警民短暫衝突

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一班載著350多人的客運列車2月28日在希臘中部與一班貨運列車於同條鐵軌上相撞，造成至少57死、數十人受傷。
過去3天希臘各地抗議連連，雅典一座廣場今天聚集大約1萬名學生、鐵路工作人員、左翼政黨相關組織成員一同悼念死者，並要求改善鐵路網的安全標準。
抗議者向天空施放黑色氣球並大喊：「罪行不會被遺忘。」其中一張標語牌寫著：「他們的政策奪走人命。」
事故列車從雅典出發前往北部城市第撒隆尼基（Thessaloniki），上頭擠滿結束長週末返校的大學生。
鐵路工作人員也在這起事故中喪失同事，自1日起，他們輪流罷工，藉此譴責當局削減成本以及對鐵路基礎設施投資不足，這是希臘2010至2018年債務危機的後遺症。
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的政府把這起事故歸咎於人為失誤，然而米佐塔基斯今天表示，不應以人為失誤來撇除對於鐵路網沉痾的責任。
他在臉書寫道：「身為總理，我欠所有人一個道歉，對所有罹難者的家屬虧欠最多。司法將非常迅速調查這起悲劇和確認責任。」
天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天也對車禍罹難者寄予哀思，他對聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）群眾發表每週例行的演說時說：「我為死者祈禱並關注傷者及其親屬，願聖母瑪利亞安慰他們。」
事故當時在附近拉里薩市（Larissa）值班的一名站長本週被控危害他人性命和妨礙公共交通，相關法律程序還在進行中。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120305