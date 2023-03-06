賴清德備戰2024！正式登記後　幕僚：對兩岸會有完整論述

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民進黨8日將召開中執會，成立2024大選提名策略小組，9日發布總統初選選舉公告，13日至17日進行總統初選領表登記。
民進黨立委林俊憲指出，完成總統初選登記後，若有其他人登記就進入初選，正式提名到4月中，如果同額，賴清德很快會成為黨內唯一的總統候選人，賴清德的競選節奏、架構會加快。
林俊憲說，一般人很少注意到的是，南投這仗，賴清德先去跑地方，把過去分裂的派系，盡全力拉回來；對比國民黨還在混亂當中，賴清德展現是一個準備好的總統候選人、一個能打硬仗的候選人；應對總統大選，地方各縣市的組織、總部、後援會，一定是全黨總動員，能夠加快就要加快，借鏡去年九合一敗選，民進黨迎戰2024要展現更高的積極度。
這次進駐南投輔選的民進黨副秘書長黃建嘉透過臉書抒發心情，他提到，這不只是民進黨的勝利，是改變南投政治氣味的一場選舉；他感謝空戰、陸戰、上刺刀並肩作戰的夥伴。
民進黨高層則說，南投這仗，大部分人會把功勞給賴清德，但其實這是黨內「同甘共苦、共擔榮辱」，對比國民黨的侯友宜，民進黨內從行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，到總統蔡英文，團結面對選戰，這樣的民進黨才會贏。
黨內高層說，南投補選，黨部有先鋒部隊、後勤支援，有效綜整；府、院、黨、黨團共同投入，才有好的效果，很多環節，造就一個月內讓南投從落後快20%，最後逆轉勝；未來面對總統大選，有更多環節要處理。
黨內高層指出，待總統候選人確定，除了黨部，也會成立競選辦公室，之後的競選策略與節奏，會很快明朗。
民進黨立委許智傑認為，民進黨跟國民黨不同，總統提名不會因人設制度，因此還是必須遵守黨提名制度，他呼籲加速提名時程，儘快確定提名人選，讓民進黨處於備戰狀態，才能更快整合，團結黨內迎向2024的勝利。
兩岸論述是賴清德通往2024的挑戰，先前傳出賴陣營正討論將蔡總統的「四個堅持」納黨綱，以化解美方疑慮；黨內高層否認有此討論。
賴清德幕僚指出，他們了解台灣社會各界以及美方，都很在意賴清德的兩岸論述，賴清德正式登記後，對於兩岸會有更完整的論述與說明。
林俊憲指出，總統蔡英文的四個堅持基本上是從民進黨的台灣前途決議文再更具體化、講得更清楚，現有的黨綱精神就是四個堅持；其實民進黨對兩岸立場，在多次的論述上已經很清楚，現在是如何用更實際的行動，讓民眾了解民進黨和平保台更實際的內涵與作法。
除了兩岸論述待克服，青年票也是攸關2024大選勝敗的因素之一。媒體先前報導，賴清德將啟動「青年對話行動」。
民進黨青年部主任阮俊達說，往這個方向思考，但沒有完全定案，最主要是民進黨必須面對多元的青年群體、靠近年輕人，而不是以為站在原地就可以吸引年輕人過來。
阮俊達說，青年組織必須跨出同溫層，黨必須思考，各種政策如何對青年更有感，最後才是如何協助黨及候選人形象貼近年輕人、符合社群文宣的需求。1120305