經典賽／中華隊潛水艇！黃子鵬經典賽裝備搶先看

睽違10年再度來台舉辦！第五屆經典賽即將在台中開打，TEAM UA選手黃子鵬以優異成績，獲選國家代表隊。專業運動品牌UNDER ARMOUR為力挺TEAM UA發揮實力，精心為選手打造專屬經典紅藍配色「Armour Box」，裝載著品牌訂製棒球釘鞋及多款專業訓練裝備，期許TEAM UA選手秉持著品牌「PROTECT THIS HOUSE」的精神，與隊友們齊心作戰、捍衛自家地盤，將勝利留在台灣、一同前進東京！
記者吳政紘/綜合報導
UNDER ARMOUR號召民眾以行動支持Team UA黃子鵬，一同為選手應援並見證榮耀時刻，更特別於官方Facebook粉絲團推出應援抽好禮活動！自3月2日起至3月7日止，換上TEAM UA棒球手機桌布並留言為Team UA加油，就有機會獲得UA經典配色棒球背包(市價2,980元)。
做為運動員最強的後盾，UNDER ARMOUR為支持Team UA全力備戰體壇盛事，重磅打造選手專屬「Armour Box」，一次擁有最強訓練裝備！盒外觀採用經典紅、藍配色；盒蓋內則印製品牌「PROTECT THIS HOUSE」精神標語，期待選手捍衛主場邁向勝利。而在盒內眾多訓練裝備中，別出心裁的「UA 訂製棒球釘鞋」是品牌精心準備的訂製禮物，TEAM UA選手黃子鵬興奮表示：「很開心能擁有量身打造且專屬自己的裝備，相信在著裝上陣後更能提升場上鬥志！」
「UA 訂製棒球釘鞋」特別在品牌LOGO處畫上棒球縫線，達到畫龍點睛的效果。而其中最吸引選手目光處為鞋側大面積的老虎斑紋，概念來自從小跟隨子鵬至今的綽號『老虎』，結合老虎橘與經典藍，漸層融合的設計寓含著子鵬將帶著成為國家隊的這份榮耀化身為猛虎，抱持「上了場就是唯一、捨我其誰」的精神，為團隊拚搏！「Armour Box」及「UA 訂製棒球釘鞋」僅為Team UA球員量身打造。期望傳遞支持選手的奮戰精神，一同見證體壇榮耀時刻，為國家爭取最高榮耀！