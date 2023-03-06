篠崎泫「雙手骨折」被誤診2次！受傷照曝光：痛到不能動
台日混血女星「篠崎泫」外型清純可愛，2013年以女團Twinko出道，2019年因節目《娛樂百分百》狼人殺單元走紅，被封為「狼人殺女神」。她昨（5）日透露自己不慎摔倒，導致兩手手掌都骨折，且前後診斷了3次，無奈表示：「沒錯，我被誤診2次！」消息曝光後，也讓大批粉絲相當擔心。
記者郭佩蓉/綜合報導
篠崎泫上月24日便在IG曝光滿手瘀青的受傷照，表示因為不慎滑倒，下意識用手去撐，當天也有到醫院急診就醫，醫師說骨頭沒什麼事，本以爲無大礙，豈料一個禮拜過去了，右手還是不太能動，依然能感到劇烈疼痛，才又到專門骨科照第二次X光，才發現右手腕骨頭骨裂+韌帶撕裂傷，「接下來兩三個月手都會包著固定的護具，讓骨頭慢慢長回來，不用擔心報告完畢」。
豈料她昨日又在IG更新病況，PO出雞蛋掉在地上的畫面，表示：「其實，誤診又一（被誤診兩次），受傷完兩週後，才得知原來左手也有骨裂！」原來就醫後發現骨科當時也疏忽，沒發現她左手第五掌骨也骨折，無奈表示：「人生第一次打蛋打在地上，我現在真的一切都好廢」。
不過，她也不忘呼籲網友們：「大家年紀增長，要多注意千萬不要滑倒，通常都偏嚴重，不是尾椎就是手，手算幸運的了，要是尾椎就嚴重了。」還樂觀直呼：「所以該為我感到慶幸才對！」也體會到平時有萬能的雙手太幸福，「真的沒事，就只是打字、寫字、洗澡、擦保養品、吃飯、穿內衣、睡覺壓到……好做所有事（發現越列越多）都可能易怒，就當這段時間好好訓練右腦吧」，網友們也紛紛留言：「夭壽喔～～～真的要好好保重喔」、「早日康復好好休息」。