不只澳洲！陳吉仲曝將再進口雞蛋　須符2要件

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陳吉仲今赴立院財政委員會聯席審查，會前接受媒體採訪時指出，蛋農與蛋商有價格審議委員會，近期中南部禽流感疫情爆發，造成蛋農生產成本上漲，因此決定今起批發價每台斤52元調漲為55元，產地價將從每台斤42.5元調整為45.5元，每顆蛋約增加0.3元，漲幅在6%以下，期待這樣市場機制運作，可以更穩定產銷秩序，也尊重雙方市場機制運作結果。
陳吉仲強調，除了已經確認3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，陸續還會從其他未打疫苗、且經過衛生檢疫絕對安全的國家進口盡快補足缺口，數量等相關資訊確定後會立刻跟外界報告，加工部分也會再調度，會盡全力調度所有雞蛋給國人消費者使用。
每顆雞蛋調漲0.3元，對民生真的不會有太大影響嗎？陳吉仲認為，還是會有部分商店與消費者受到影響，不過會全力滿足民眾需求，也在各地推動平價專區，像是特別預算中，在農村、社區、幸福餐盒提供消費者更多價格合理、大家可消費起的相關農漁產品。
針對行政院長陳建仁曾言3月初蛋荒就會緩解，但至今雞蛋每日仍有50萬至80萬缺口，陳吉仲表示，極力透過加工調度與進口補足缺口，且中南部氣溫開始回穩，本月禽流感疫情影響也會逐漸減少，因此產量會陸續回復到正常水準，至於被問及是否這是空頭支票、政策跳票，陳則未回應並結束聯訪，有媒體追問拍攝時還一度因為推擠摔倒。