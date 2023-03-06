今「驚蟄」急凍5.7度！下週又有冷氣團殺到 變天時間曝
今（6）日是節氣「驚蟄」，清晨受輻射冷卻影響，各地溫度較低，尤其中部不少地區出現較極端的低溫，截至早上9點，本島縣市平地最低氣溫前3依序為苗栗頭屋攝氏5.7度、苗栗三灣攝氏6.2度、苗栗造橋鄉攝氏6.3度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，未來一週夜間雖有有輻射冷卻降溫，但白天陽光加熱升溫快，逐日回暖之外天氣也持續晴朗穩定，直到下週三（3/13）可能會有「強烈大陸冷氣團」侵襲，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新模擬顯示，今日白天「北舒適、南微熱，晚微冷」；各地區平地氣溫上，北部攝氏7至25度，中部攝氏9至27度，南部攝氏9至30度，東部攝氏9至28度。明（7）日清晨，仍有少部分縣市平地最低氣溫在10度左右，明日白天起至下週日（3/12）白天，氣溫逐日漸升，各地白天舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大。
吳德榮指出，近日台灣夜間都有輻射冷卻現象導致降溫，但白天陽光加熱升溫快，因此日夜溫差很大，提醒民眾早出晚歸應注意衣著調適，在相對濕度偏低的環境下，也多補充水分。中央氣象局則補充，目前台灣受大陸高壓東移影響，周遭無明顯水氣，本島各地及澎湖、金門、馬祖大多維持晴到多雲。
吳德榮提醒，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬皆顯示，下週日晚間有鋒面抵達並挾帶強冷空氣南下，天氣會明顯轉變、氣溫驟降；下週一（3/13）下午起天氣轉乾，冷空氣強度大約為「強烈大陸冷氣團」，美國模擬的強度則稍微弱一些；不過以上皆為一週後的模擬，有不可忽略的「不確定性」，強度等級調整為何需持續觀察。