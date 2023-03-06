黑胡椒好處真的超多？　醫揭8功效：抗癌、護腦、控血糖

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根據以上說法，黑胡椒不僅能用來烹飪料理，還能有一些對身體正向的幫助，讓我們來看看黑胡椒對身體究竟能帶來哪幾種好處：
1. 具有抗氧化的功效
化壓力是氧化的自由基與抗氧化失衡的一種狀態，當氧化壓力過高，使得抗氧化系統無法達到平衡時，就會引發嚴重疾病，如糖尿病、心臟病、癌症亦或是視力出現問題等。根據2007年多項針對人體細胞的研究表明，黑胡椒裡的胡椒鹼的活性成份具有抗氧化的作用，還能有助預防氧化壓力對人體所帶來的傷害。
2.具有抗炎功效
一項動物研究實驗顯示，黑胡椒所含的胡椒鹼可以有效對抗炎症，幫組改善關節炎和踝關節炎等症狀，也能幫助緩解人類病症發作時的疼痛感，但其療效目前未經人體實驗證實。
3.保護大腦
一些論證表明，黑胡椒或可對罹患阿茲海默症和神經退化等疾病的患者大腦帶來益處。阿茲海默症的病因是大腦某些部位所沉積的蛋白質板塊破壞神經元和神經纖維所致，儘管相關實驗認為，腦部板塊的減少與阿茲海默症狀的改善並無任何絕對關係，但有一項研究顯示，體內攝入黑胡椒含量較高的小老鼠，其大腦所沉積的板塊水平較低，也更擅長於探索迷宮。
4.改善血糖控制
黑胡椒可調節胰島素水平控制血糖。研究結果表明，被餵食黑胡椒的動物在餐後的血糖較低，所以醫師普遍認為，高血糖和糖尿病患者可以在飲食中添加黑胡椒作為日常調味料以降低血糖，但要注意的是，黑胡椒並不能替代醫療專業人員所推薦的藥物和治療方法。
5.降低膽固醇
人體所含的低密度脂蛋白（LDL）也被稱為「壞膽固醇」，體內的壞膽固醇過多會提高患上心臟病和中風的風險。在2019年一項研究顯示，沒有被餵食黑胡椒的豬隻與有被餵食黑胡椒的豬隻相比，其體內含有較高的「好膽固醇」，即高密度蛋白（HDL）。不過目前也還未有相關的人體實驗。
6.幫助消化
另一項動物研究顯示，黑胡椒鹼具有刺激的作用，能讓胰臟釋放酶，幫助分解和消化碳水化合物與脂肪。實驗中的小老鼠在食用含有豐富胡椒鹼的胡椒後有效預防腹瀉和消化不良等症狀。
7.促進身體對營養的吸收
胡椒鹼還可促進身體吸收一些人體難以吸收的重要營養素，如薑黃素（一種亮黃色含薑黃化合物的香料），而增加薑黃素的攝入可有效預防炎症和腫脹。此外，研究表明，某些難以被人體吸收的藥物，如氨芐青黴素和諾氟沙星種類的抗生素，也能在透過胡椒鹼的幫助提升吸收力。
8.抑制癌細胞的生長
根據一些有關前列腺癌細胞的研究表明，胡椒鹼或許能抑制癌細胞的生長，並幫助提高抗腫瘤藥物的功效、降低某些癌症對化療的抗藥性。黑胡椒可能還有逆轉某些癌症的多重抗藥特性，減少癌細胞對多種不同的化療藥物產生排斥的作用。儘管此項研究至今仍未涉及人體實驗，但胡椒鹼的特性在未來的癌症治療中或可發揮重大作用。
儘管黑胡椒能烹飪各種豐富的美味佳餚，也可給身體帶來許多潛在功效，但醫師提醒，仍要小心食用，因為攝入過量的黑胡椒可能會刺激腸胃引發胃灼熱、胃酸倒流、痙攣或腹瀉或消化不良等副作用，成人每日的建議攝取劑量為10毫克，並切記勿用其替代醫生所開的藥物和治療方法。
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