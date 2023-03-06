癌末失聯移工隱忍病情多年　終獲協助、順利返鄉

隨著國際疫情逐漸緩和，國際航班陸續恢復運行，移民署為了協助逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，自本(112)年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、低罰鍰、得不管制等3項措施。日前，南投縣專勤隊受理1名癌末移工自行到案，並與「官心協會」一同協助她就醫及返家。
記者賴正琳／綜合報導
南投縣專勤隊受理逾期的印尼籍女性失聯移工「阿莉」（化名）自行到案，阿莉原本從事監護工的工作，失聯後因為擔憂被查獲，終日過著躲躲藏藏的日子，就連這些年罹患子宮頸癌，身體不適也不敢就醫。最近，身體病痛加驟，愈發思念家鄉天真無邪的孩子，但又無力負擔返國罰鍰及機票等費用，在同鄉介紹下向「官心協會」尋求幫助。這天，由「官心協會」理事長官宸誼陪同到移民署自行到案，並在南投縣專勤隊、服務站及「官心協會」理事長官宸誼的協助下，儘速辦理了阿莉返國的相關證件，也籌措到了經費可以繳罰鍰和買機票，更安排她在返鄉前就醫，暫時穩定病情。阿莉懷著感恩的心情，謝謝在台灣每一個幫助她的人，她說，台灣是有溫暖人情的好地方，忘不了台灣對她的好，同時感謝移民署和「官心協會」。
移民署南投縣專勤隊隊長陳介章表示，《入出國及移民法》部分條文修正草案日前已送立法院審查，修法後，外國人逾期停(居)留罰鍰，將從現行新台幣2千元到1萬元，加重到3萬元到15萬元，管制來台期間也可能從最高3年改成最高10年。移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於112年6月30日截止，移民署呼籲逾期停(居)留外來人口在加重罰則之前，趕快自行到案，如果希望瞭解更多專案相關資訊，可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或南投縣專勤隊電話049-2246810洽詢。