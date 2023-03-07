經典賽／C組大聯盟砲管火力凶猛　Trout領軍率美國拚連霸

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投手方面，雖然Clayton Kershaw本屆因故退出，但是由老牌強投Adam Wainwright領軍的先發輪值還是有一定的水準。牛棚中則有Jason Adam、Devin Williams、Ryan Pressly等好手，能給予球隊相當大的安定感。
而在這一組之中同樣很受關注的還有墨西哥隊，Julio Urias去年在道奇投出17勝7敗、防禦率2.16的亮眼成績，還送出166次三振。這位MLB現役頂尖左投，將在首戰就先發出戰，表現如何也是外界關注的焦點。
加拿大陣中有Freddie Freeman、Tyler O'Neill和Bo Naylor等強打，投手陣容先發有Nick Pivetta、Cal Quantrill、Mitch Bratt，後援有老經驗的John Axford稱場，他們很可能是本組除美國隊之外，紙面投打戰力最優異的隊伍。
至於哥倫比亞雖然陣容興度不容美墨加，但實力也是不容小覷，陣容中有13位在大聯盟的球員衛國出賽，包括Gio Urshela、Harold Ramirez、Nabil Crismatt、Elias Diaz等人。但近期傳出王牌投手Jose Quintana因左側腹部緊繃，不確定是否會前來參賽，這可能也將讓他們的前景蒙塵。
英國這次WBC陣容以小聯盟球員為主，實力也不差，但在本組要脫穎而出的機會不高。不過其中道奇野手Trayce Thompson是金洲勇士球星Klay Thompson的弟弟，他的表現也吸引一些球迷的目光。去年T湯打出生涯年，打擊率.256、敲出13轟、打回41分打點，若能在經典賽延續好的進攻表現，對於未來生涯應該也有幫助。
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