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經典賽／C組大聯盟砲管火力凶猛　Trout領軍率美國拚連霸

▲世界棒球經典賽正賽即將在3月8日揭開序幕，本屆賽事20支球隊分成了4組，衛冕軍美國由Mike Trout首度擔任「美國隊長」。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界棒球經典賽正賽即將在3月8日揭開序幕，本屆賽事20支球隊分成了4組，衛冕軍美國由Mike Trout首度擔任「美國隊長」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

世界棒球經典賽正賽即將在3月8日揭開序幕，本屆賽事20支球隊分成了4組，其中多數美洲球隊身處其中的C組，有多隊陣中擁有現役大聯盟球星，衛冕軍美國由Mike Trout首度擔任「美國隊長」，他能否帶領｢山姆大叔」完成連霸，外界都很期待。

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本屆賽事，美國隊志在連霸，陣容十分豪華，隊內多位選手是大聯盟各隊的一時之選，打者有Trout、Nolan Arenado、Paul Goldschmidt、J.T. Realmuto、Pete Alonso、Mookie Betts等球星，火力不必擔憂。

投手方面，雖然Clayton Kershaw本屆因故退出，但是由老牌強投Adam Wainwright領軍的先發輪值還是有一定的水準。牛棚中則有Jason Adam、Devin Williams、Ryan Pressly等好手，能給予球隊相當大的安定感。

而在這一組之中同樣很受關注的還有墨西哥隊，Julio Urias去年在道奇投出17勝7敗、防禦率2.16的亮眼成績，還送出166次三振。這位MLB現役頂尖左投，將在首戰就先發出戰，表現如何也是外界關注的焦點。

加拿大陣中有Freddie Freeman、Tyler O'Neill和Bo Naylor等強打，投手陣容先發有Nick Pivetta、Cal Quantrill、Mitch Bratt，後援有老經驗的John Axford稱場，他們很可能是本組除美國隊之外，紙面投打戰力最優異的隊伍。

至於哥倫比亞雖然陣容興度不容美墨加，但實力也是不容小覷，陣容中有13位在大聯盟的球員衛國出賽，包括Gio Urshela、Harold Ramirez、Nabil Crismatt、Elias Diaz等人。但近期傳出王牌投手Jose Quintana因左側腹部緊繃，不確定是否會前來參賽，這可能也將讓他們的前景蒙塵。

英國這次WBC陣容以小聯盟球員為主，實力也不差，但在本組要脫穎而出的機會不高。不過其中道奇野手Trayce Thompson是金洲勇士球星Klay Thompson的弟弟，他的表現也吸引一些球迷的目光。去年T湯打出生涯年，打擊率.256、敲出13轟、打回41分打點，若能在經典賽延續好的進攻表現，對於未來生涯應該也有幫助。



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