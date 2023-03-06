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苗栗德芳教養院「虐死」院生！施暴、 旁觀3員工遭判重刑

▲苗栗德芳教養院前年發生一起震驚社會的事件，一名李姓院生（28歲）因遭到院方人員毆打，引發橫紋肌溶解症，緊急送醫後仍宣告不治。（示意圖／翻攝自google地圖）
▲苗栗德芳教養院前年發生一起震驚社會的事件，一名李姓院生（28歲）因遭到院方人員毆打，引發橫紋肌溶解症，緊急送醫後仍宣告不治。（示意圖／翻攝自google地圖）

記者陳苾暐／綜合報導

苗栗德芳教養院前年發生一起震驚社會的事件，一名李姓院生（28歲）因遭到院方人員毆打，引發橫紋肌溶解症，緊急送醫後仍宣告不治，地方法院日前判動手的林姓、賴姓員工8年10個月及7年10個月有期徒刑，沒參與施暴的周姓員工也被判處7年2個月，全案可上訴。

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據了解，本案受害人李生，與家人關係緊密，其母每月都會來探望，並帶他出門活動，直到前年疫情爆發禁止探視，連日來無法見到家人，再加上社工要李生減肥，不准喝飲料，種種壓力導致原本就有表達困難的李生，時常情緒失控衝進廚房、辦公室找飲料解渴。

2021年7月29日中午12時許，林男、賴男等2名院方人員，為「懲處」情緒躁動的李生，遂以拳頭、搧耳光等方式動用私刑，並讓生活照護員周女拿來按摩拍，以繼續毆打其臀部，直至下午2時許，林、賴2人將李生雙手反綁拘禁在房內後便離去。

期間李生雖一度掙脫，卻立刻遭3人逮住，這次賴男將其用紅色塑膠繩綁住後，變本加厲持金屬材質掃把柄狂毆他的大腿後側，李生身受重傷，手腳遭反綁，又被關在沒冷氣且通風不良的房間，4小時間亦滴水未進，最終導致李生痛苦離世，經驗屍證實，死因為毆打引發橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血、惡性高熱、代謝性衰竭。

檢方調查後，在前年1月20日依私行拘禁致死、傷害罪嫌將3人提起公訴。李生家屬對此則指出，3人在偵訊期間，對於罪刑全盤否認，還不斷試圖卸責，毫無悔意，希望法官能重判，更強調老天有眼，做壞事一定會遭到懲罰。

▲苗栗地檢署今天偵查終結，認前苗栗縣議員謝芳紋與前卓蘭鎮公所機要秘書徐士凡，在8年內以虛報人頭等方式詐領新台幣522萬餘元，依法起訴。（圖／翻攝google地圖）
▲檢方調查後，在前年1月20日依私行拘禁致死、傷害罪嫌將3人提起公訴。（圖／翻攝google地圖）
法官審理後認為，林男在案件中扮演決策者角色，然事後又矢口否認犯行，還將管教責任推由其餘被告承擔，顯見犯後態度不佳；而賴男則對犯行坦承不諱，犯後態度尚可；周女雖同樣認罪，但否認有共同犯罪之故意，審判終了前數次對被害人家屬道歉，認犯後態度普通。

審酌被告犯後態度，加上未得到被害人家屬諒解，最終分別判林、賴2人8年10個月、7年10個月徒刑，至於周女雖未實際參與施暴，但其在事發時負責「把風」無視李生在房內反抗尖叫，也沒有即時檢查他的身體狀況，因此處7年2個月，全案可上訴。

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