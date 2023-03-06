苗栗德芳教養院「虐死」院生！施暴、 旁觀3員工遭判重刑

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2021年7月29日中午12時許，林男、賴男等2名院方人員，為「懲處」情緒躁動的李生，遂以拳頭、搧耳光等方式動用私刑，並讓生活照護員周女拿來按摩拍，以繼續毆打其臀部，直至下午2時許，林、賴2人將李生雙手反綁拘禁在房內後便離去。
期間李生雖一度掙脫，卻立刻遭3人逮住，這次賴男將其用紅色塑膠繩綁住後，變本加厲持金屬材質掃把柄狂毆他的大腿後側，李生身受重傷，手腳遭反綁，又被關在沒冷氣且通風不良的房間，4小時間亦滴水未進，最終導致李生痛苦離世，經驗屍證實，死因為毆打引發橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血、惡性高熱、代謝性衰竭。
檢方調查後，在前年1月20日依私行拘禁致死、傷害罪嫌將3人提起公訴。李生家屬對此則指出，3人在偵訊期間，對於罪刑全盤否認，還不斷試圖卸責，毫無悔意，希望法官能重判，更強調老天有眼，做壞事一定會遭到懲罰。
法官審理後認為，林男在案件中扮演決策者角色，然事後又矢口否認犯行，還將管教責任推由其餘被告承擔，顯見犯後態度不佳；而賴男則對犯行坦承不諱，犯後態度尚可；周女雖同樣認罪，但否認有共同犯罪之故意，審判終了前數次對被害人家屬道歉，認犯後態度普通。
審酌被告犯後態度，加上未得到被害人家屬諒解，最終分別判林、賴2人8年10個月、7年10個月徒刑，至於周女雖未實際參與施暴，但其在事發時負責「把風」無視李生在房內反抗尖叫，也沒有即時檢查他的身體狀況，因此處7年2個月，全案可上訴。