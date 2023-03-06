《全動法》修法爭議 邱國正：不周延、後續進行嚴格審定
近日來《全民防衛動員法》修法相關爭議持續延燒，不過修正草案預告期即將於今（6）日晚間12時結束。對此國防部長邱國正今日上午也特別出面說明，表示對於修法相關內容確實不夠周延，而對外公告就是希望能藉此搜集各方意見，未來會進行徹底且充分的審定，避免再造成各界紛擾。
記者丁上程／台北報導
邱國正今日上午進入立法院，列席外交國防委員會備詢。而在委員會開始前，邱國正也預留時間面對媒體鏡頭，說明《全動法》修法相關爭議，以及日經新聞日前報導退役軍官九成販售軍方情報的說法。
針對《全動法》修法相關爭議，邱國正表示，無論是美國、韓國，甚至是中立國家瑞士，都有類似的戰爭準備法規，主要是對於一旦面臨戰爭，對於國家的戰略物資以及人員調配，就能夠有相關法規能夠應用，以達到「全民防衛、全民作戰」的一個效果。而為了要讓《全動法》與時俱進，才會進行修法的相關動作。
邱國正也直言，《全動法》修法近日來的相關爭議，確實有些地方不夠周延，而這也是修法公告的目的，未來會檢視各方意見，並且對各界進行徹底且充分的說明，希望藉此消除各方疑慮。「雖然身為軍人出身的我，我也很反對作戰，但我們不能不做準備。」邱國正說，後續會持續針對修法相關議題，與各部會持續進行跨部會溝通，進行逐條的嚴格審視，避免爭議風波再發生。