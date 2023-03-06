節日憂鬱！重度憂鬱來襲，哪些警訊伴侶應注意？專家告訴你

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為何節日易使憂鬱症復發？ 應注意哪些警訊？若伴侶是重度憂鬱症病友，平時民眾該注意哪些警訊？又該如何給予支持、協助呢？
首先，民眾應先了解為什麼「節日」可能會導致重度憂鬱症病友急性發作。朱柏全主任表示，重度憂鬱症病友過去若有不好的經驗，或對節日團聚有刻板象徵性的想法時，當節日來臨與過往經驗或記憶連結，便可能容易使症狀復發。尤其本身若有情感疾患者，情緒相對較不穩定，不僅是復發的機率增加，在節日期間自傷、自殺的比例也很高。
朱柏全主任特別提醒，若另一半在人格上相對負向、沒有自信，或是家庭支持系統較差、生活中陪伴對象只有男女朋友，在白色情人節或西洋情人節到來前夕就該提高警覺。當重度憂鬱症伴侶出現情緒、睡眠、食慾、工作表現等明顯改變，或藥物未規律使用，甚至有輕生念頭、突然失聯，就要協助積極介入專業醫療。
了解治療、給予支持很重要 陪伴者也要注意自身情況民眾若有發現上述警訊應及早協助病友就醫治療，重度憂鬱症在傳統治療上，大多會考慮先嘗試服用抗憂鬱藥，必要時搭配心理治療，但口服抗憂鬱藥物需服用一段時間才能達到治療濃度，一般須兩週以上，因此在有高度自殺風險的緊急情況，則會建議住院或電痙攣治療（ECT）。另外，目前也有較新的重覆經顱磁刺激術（r-TMS），以及應急效果佳、改善速度快的鼻噴劑之抗憂鬱藥等方式，可提供重度憂鬱症、難治型憂鬱症、口服抗憂鬱藥效不佳，或是有自殺風險的個案有更多新的治療選擇。
若是能及早發現重度憂鬱症病友的發作警訊、給予支持，並協助就醫，達到治療目標，便能大幅降低憾事發生。臨床就有個病友就是在家人支持下，接受鼻噴劑合併心理治療，以及關係穩定的伴侶在旁陪伴，治療因此獲得良好效果。
不過，朱柏全主任也提醒，由於陪伴者需面對重度憂鬱症伴侶的憂鬱情緒、不穩定狀態，久而久之可能會變成自身壓力源導致憂鬱症，這樣的情形在臨床其實很常見，雖然陪伴者的角色很重要，但也要注意自己的身心狀況，避免兩人在一起，1加1小於2，甚至成為更糟的結果。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56988
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