基隆捷運地方負擔漲3倍 林右昌籲謝國樑：速開專案會議
基隆捷運日前才通過第一階段環評，基隆市長謝國樑公開砲轟，基隆分攤費用從原先17.7億元，暴增3倍至53.86億元，恐使基隆陷財政黑暗期。對此，內政部長林右昌今（6）日受訪表示，今年因稅收增加，中央統籌分配稅款讓基隆多了約10億元。他認為，捷運推動地方要多努力、中央要多支持，並呼籲謝國樑盡快召開專案會議。
記者翁子竣／台北報導
林右昌上午受訪指出，基隆捷運為非六都第一個，也是進展最快的，現已通過第一階段環評，值得正面來看待。他強調，基隆捷運推動地方要多努力、中央要多支持，過去他擔任基隆市長期間，基隆並沒有捷運局，因此他成立了捷運專案會議，每個月都是市長親自主持督導，並曾1個月開了3、4次會議。
林右昌喊話謝國樑，應盡快召開捷運專案會議，因為捷運的問題非常複雜，需要市長親自統整才夠能解決該課題。針對基隆負擔經費上漲，林右昌則回應，過去基隆財政改善狀況改善，他任內將基隆負債從124億至卸任前已減債為67億，比例由47.36％下降到不到30％，另外今年稅收增加，中央統籌分配稅款多給基隆10億左右，因此目前基隆的財政比以前好很多。
針對捷運路廊取得土地成本可能增加，林右昌建議，可透過都市計畫變更和回饋，不一定要付增加的土地費用，並可參考新北市的作法。
此外，談及謝國樑頻喊基隆市升格直轄市，林右昌說，升格的事情有點扯遠，升格需要很長時間，他當基隆市長也沒有升格，但大幅推動了基隆財政與城市進展。他直言，可以升格當然是很好，但基隆市沒升格，也仍可走出自己的一條路。