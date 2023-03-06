7-11開賣珍珠奶茶！限時五天買1送1 打造24H最大手搖店
珍珠控24小時都能喝到珍奶了！身為台灣人最喜歡的手搖飲料，珍珠奶茶商機超過10億元，7-11宣布後（8）日起，在全台所有門市都能買到珍珠奶茶，且APP行動隨時取同步發動好康，限時5天開賣珍珠奶茶買1送1，平均單杯30元。
記者黃韻文/綜合報導
現在半夜想喝珍奶也買得到了，7-ELEVEN自3月8日起，推出24小時皆可暢飲的CITY PEARL珍珠奶茶，在全台超過6600間門市強勢登場，打造離家最近、在地最大的珍珠手搖飲通路。
▲7-11開賣珍珠奶茶，APP線上推出限時5天買一送一。（圖／業者提供）
業者表示，自2019年推出黑糖珍珠撞奶後，至今已賣出超過4千萬杯，換算下來相當於每3秒就賣掉1杯，瞄準全台高達10億的珍珠奶茶商機，後（8）日起在全台門市開賣手搖霸主珍珠奶茶。
慶祝新品上市，APP行動隨時取自3月8日至3月12日，連續5天每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，換算下來單杯只要30元。並同步於3月8日至3月21日推出門市嘗鮮優惠價49元。
全家則針對「厚濃靜岡抹茶拿鐵」全新升級，採用日本直輸靜岡抹茶原料，茶粉用量提升20%，讓整體口感香濃醇厚，售價65元，3月8日至4月4日期間，以全盈+PAY支付享單杯55元優惠，茶飲全品項任選第2杯7折。