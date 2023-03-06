阿里山玩3天2夜超盤！媽連假訂房噴7萬　櫃檯話術遭踢爆

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後來經過詢問，櫃檯人員稱「這是浮動價格」，之後搬出有提供早晚餐的優惠方案，3天2夜價格為6萬9千元，隨後周小姐一行人硬著頭皮入住之後，卻有朋友告知過去自己平日入住該飯店，2個晚上要價2萬6千元，讓周小姐質疑「平日、假日價格真得差這麼多嗎？」
沒想到在27日要退房時，周小姐仍然覺得有些奇怪，於是向飯店櫃檯人員反應價差問題，沒想到櫃檯人員卻告知「當初訂房房價是2萬3千元（含早餐但不含15%稅）」，但當初周小姐CHECK IN的時候，櫃檯卻說是「6萬1千元不含早餐」，直到CHECK OUT時又改口，讓周小姐氣憤的驚覺「自己被騙了！」感覺飯店是「就地起價，加上飯店的整體設施以及環境並不優質，讓她感到非常不值得」。
然而對於周小姐的指控內容，《NOWnews》去電嘉義「阿里山英迪格酒店」查證，公關黃先生試著先還原現場解釋，入住客人是透過朋友代訂，飯店在入住前進行行程確認卻發現跟朋友代訂的需求不同，原本代訂只有早餐，後來2晚都需要晚餐，因此第一時間進行專案配套和規劃，同時在電話中與入住客人說明需要加價的費用，當時電話中客人同意，來到現場入住前再進行一次說明，並簽署「入住確認信」。
至於「浮動房價」，黃先生解釋很多國際飯店都是這樣的情況，就像是機票的概念，會因為載客率而調整，飯店也會依照住房率調整。黃先生再次重申「入住前以及辦理入住的當下都有把飯店專案內容、費用詳細告知，確實有做到告知的義務」。