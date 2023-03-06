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阿里山玩3天2夜超盤！媽連假訂房噴7萬　櫃檯話術遭踢爆

▲阿里山英迪格酒店相當著名，但卻被爆出「哄抬連假房價」的爭議。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲阿里山英迪格酒店相當著名，但卻被爆出「哄抬連假房價」的爭議。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

記者張嘉哲/綜合報導

前幾日才被加拿大籍網紅Prozzie拍片指出「台灣旅宿價格也相對高昂，導致許多人可能都會選擇到鄰近的泰國、越南等物價較低的東南亞國家玩，而不會選擇來到台灣」，結果立刻就有血淋淋的案例！近日有旅客到嘉義阿里山遊玩，入住「阿里山英迪格酒店」，沒想到3天2夜的行程，最後卻被收了高達6萬9千元的誇張房價，讓人不敢相信！

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據《鏡週刊》報導，台北一位周小姐去年底就規劃今年228連假要到嘉義出遊，由於當時「阿里山英迪格酒店」官網無法下訂，於是透過友人向熟識飯店人員預訂，沒想到上週到了現場之後，櫃檯人員告知3天2夜價格為6萬1千多元，而且還沒有提供早晚餐，讓周小姐相當驚訝。

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▲「阿里山英迪格酒店」遭旅客爆料哄抬連假房價。（圖/英迪格酒店臉書）
後來經過詢問，櫃檯人員稱「這是浮動價格」，之後搬出有提供早晚餐的優惠方案，3天2夜價格為6萬9千元，隨後周小姐一行人硬著頭皮入住之後，卻有朋友告知過去自己平日入住該飯店，2個晚上要價2萬6千元，讓周小姐質疑「平日、假日價格真得差這麼多嗎？」

沒想到在27日要退房時，周小姐仍然覺得有些奇怪，於是向飯店櫃檯人員反應價差問題，沒想到櫃檯人員卻告知「當初訂房房價是2萬3千元（含早餐但不含15%稅）」，但當初周小姐CHECK IN的時候，櫃檯卻說是「6萬1千元不含早餐」，直到CHECK OUT時又改口，讓周小姐氣憤的驚覺「自己被騙了！」感覺飯店是「就地起價，加上飯店的整體設施以及環境並不優質，讓她感到非常不值得」。

▲阿里山英迪格酒店提供84間山景客房與套房，每一間客房都擁有私人陽台，並配備戶外沙發/座位，業者透露，大部分客房都可以輕鬆看到許多人擠破頭都不見得看得到的壯麗日出、雲海景觀。（圖／阿里山英迪格提供）
▲阿里山英迪格酒店擁有84間山景客房與套房，每一間客房都擁有私人陽台，並配備戶外沙發/座位。（圖／阿里山英迪格提供）
然而對於周小姐的指控內容，《NOWnews》去電嘉義「阿里山英迪格酒店」查證，公關黃先生試著先還原現場解釋，入住客人是透過朋友代訂，飯店在入住前進行行程確認卻發現跟朋友代訂的需求不同，原本代訂只有早餐，後來2晚都需要晚餐，因此第一時間進行專案配套和規劃，同時在電話中與入住客人說明需要加價的費用，當時電話中客人同意，來到現場入住前再進行一次說明，並簽署「入住確認信」。

至於「浮動房價」，黃先生解釋很多國際飯店都是這樣的情況，就像是機票的概念，會因為載客率而調整，飯店也會依照住房率調整。黃先生再次重申「入住前以及辦理入住的當下都有把飯店專案內容、費用詳細告知，確實有做到告知的義務」。

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