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馬祖莒光沒肉吃！國防部長邱國正道歉了　下令將檢討幹部

▲馬祖莒光肉品供應不足，國防部長邱國正6日上午受訪時道歉，指出將進一步檢討。（圖／NOWnews資料照）
▲馬祖莒光肉品供應不足，國防部長邱國正6日上午受訪時道歉，指出將進一步檢討。（圖／NOWnews資料照）

政治中心/綜合報導

近期，因海象不佳，以及軍租民船故障維修，導致物資無法順利運補至馬祖地區，而疑似有馬防部官兵抱怨PO文，表示「主菜是白飯」、「馬防部伙房沒有肉」等，消息引發輿論。對此，陸軍馬祖防衛指揮部表示，目前暫時以軍用罐頭替代，並將以C-130運輸機空運副食品。而國防部長邱國正今（6）日於立院受訪時，鬆口坦言確實有不夠周延的地方，但也強調，自己任內不會再發生此事，也會追究跟進一步檢討。

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據了解，負責運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳、故障維修等因素延航，而馬祖莒光地區貨源有限，廠商供貨也有不穩情形，才發生肉類供應不足。馬防部強調，目前暫時以軍用罐頭替代，也已協調南竿肉商，調撥冷凍肉品撥補莒光地區，也將以C-130運輸機空運副食品，迅速補充物資不足情況，根據了解，只有這2日肉類供應不足，其餘食材均充足。

國防部長邱國正6日表示，今天會以C-130運輸機空運副食品等物資，多方面來彌補這個問題，務必確保官兵日常生活。邱國正也表示，針對運補船的整補或汰換，也都有相關配套，但刺是確實也有不周延之處，向官兵致上歉意，保證不會再有這樣的狀況發生，也指出要檢討領導幹部。

馬防部表示，今日上午7時，已用交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

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