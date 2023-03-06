港媒：蔡奇可望當中共「大內總管」　出任中央辦公廳主任

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據指出，中辦是中共中央的中樞機構，除負責文書、會議、傳達、機要、信息、調研工作，還負責高層領導人安全警衛、醫療保健，以及管理密碼、檔案、後勤服務等。
因此，中辦主任素有「中南海大管家」之稱，前總理溫家寶、前政治局常委曾慶紅、即將卸任全國人大委員長的栗戰書，都擔任過此職，角色重要。
文章指出，擔任中辦主任的一個重要前提是必須獲得領導人絕對信任，而中辦主任一般都身兼中央書記處書記，以便與其他黨務系統的高層溝通、協調。
文章表示，中共20大產生的7名書記處書記，大多分工明確，目前可能的中辦主任人選只有公安部長王小洪及蔡奇。
據分析，王小洪雖然不是政治局委員，但深得領導人信任，符合「絕對忠誠」的條件，可以保駕護航，而且書記處有兩名政法系統人士（另一人是政法委書記陳文清）。
不過，王小洪似無離開公安部的跡象。
另一方面，根據陸媒新聞播出的畫面，習近平昨天前往江蘇代表團參加審議政府工作報告，當他步入會場時，緊隨其後的是蔡奇，還有丁薛祥等人。
文章指出，印象之中，很少身兼政治局常委的書記處常務書記陪同總書記在「兩會」下團組，莫非蔡奇將兼任中辦主任，目前正與丁薛祥交接之中。
文章指出，蔡奇是習近平的閩浙舊部，相識超過35年，絕對忠誠，兼任大管家也可提升中辦的權威和地位。（編輯：周慧盈）1120306