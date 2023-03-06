他自摔後無法工作　職能復健加上１訓練7週後復工

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一條龍及個人化服務 助職災勞工復健復工奇美醫學中心與柳營奇美醫院為協助職災勞工傷病後儘速重返工作崗位，減少直接回到工作崗位面臨的挑戰及預防再次傷害，奇美醫學中心106年起承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，隨後柳營奇美醫院也在111年7月加入建構職災勞工連續性的復健服務行列，以「一元化」及量身訂作「個人化」的整體照護，連結縣市政府主管單位、個案管理員及就業服務機構，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。
職災職能復健專責醫院 醫療、復健無縫接軌奇美醫學中心復健部部長王鈺霖及柳營奇美醫院行政副院長林振冬共同指出，112年1月1日起，奇美醫學中心與柳營奇美醫院雙雙通過「職災職能復健專責醫院」認可，未來將共同提供職災勞工復工協助，提供職災勞工更優質完整的服務資源。
林宏榮補充，奇美醫學中心的亮點特色為「無縫接軌醫療復健與職能復健」，針對職災勞工提供個案管理與追蹤服務，於醫療復健穩定後銜接安排職能復健，強化職災勞工銜接生理及心理的工作能力，讓整個復健過程更加有效率。
與政府資源結合 建構跨領域醫療團隊奇美醫學中心與柳營奇美醫院更與地方政府主管單位連結社會資源，以最大化職災勞工福祉，協助職災勞工申請臺南市政府勞工局訂定之「職業災害勞工參加工作強化訓練交通補助實施計畫」，按實際參加次數核給每人每次交通費補助100元。除此項交通補助費之外，另根據「勞工職業災害保險及保護法」第73條認可開設職業傷病門診之醫療機構及第66條認可之職能復健專業機構進行職能復健期間，得向直轄市、縣(市)主管機關申請職能復健津貼。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56957
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