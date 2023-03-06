獨／經典賽台灣8日首戰巴拿馬 賴清德、李維拉一同開球
2023年第5屆WBC世界棒球經典賽即將開打，在台灣台中舉行的A組預賽預計在8日於洲際棒球場點燃戰火。其中，台灣隊當天19時將進行首戰，迎戰中南美洲強權巴拿馬隊，據了解，副總統賴清德將現身球場，在賽前與巴拿馬裔、大聯盟傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）一同開球，隨後，賴清德也會到觀眾席觀賽，替台灣隊吶喊應援。
記者黃宣尹／台北報導
2023年第5屆WBC世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日於台中洲際棒球場點燃戰火，12時先由荷蘭出戰古巴，接著晚間重頭戲登場，地主台灣隊將迎戰遠道而來的巴拿馬隊。賽前開球儀式，除了日前已曝光的李維拉將出席外，現在也確定，賴清德將會現身與李維拉一同開球，隨後賴也會到觀眾席與所有球迷一同觀賽，替台灣隊吶喊。
台灣隊此次以地主身分參加經典賽，將依序面對來自巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴隊的挑戰，力拼分組前二晉級東京8強戰。
身為棒球迷的賴清德日前就表示，談到經典賽，他記得2006年陳鏞基打出經典賽第一支滿貫全壘打，也記得2013年彭政閔以胸口擋下強勁滾地球，並在王建民的帶領下，與日本纏鬥10 局的經典一役，如今棒球季開始、經典賽首先登場，他迫不及待想要享受棒球，也號召國人一起做國家隊最強大的後盾。