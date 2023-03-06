眼角露紅腫傷痕 侯友宜：不要誤會、是打鬥牛籃球賽受傷
新北市政府今（6）日舉辦「基北北桃婦女高峰論壇」，驚見昨天沒有公開露面市政行程的新北市長侯友宜一跛一跛進入會場，左眼角更可見到紅腫傷痕，侯友宜在上台致詞時特別說明，表示昨天到籃球場與國、高中學生打一對一鬥牛籃球賽，傷勢是比賽的結果，笑說請大家不要誤會，不是老婆給他的，也盼持續藉由基北北桃合作，進行議題連結，以城市共好為目標，打造近千萬人的幸福城市。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜是在致詞時先跟與會人員說明自己走路一拐一拐、眼睛紅腫的原因，說昨天到板橋運動場，碰到一些年輕的國、高中同學，邀約來一場一對一鬥牛比賽，欣然接受跟他們一起比賽，比賽過程中很激烈，難免會有碰撞，這是比賽碰撞的結果。侯友宜也笑說請大家不要誤會，傷勢不是老婆給的，要趕快說避免大家誤會。
侯友宜說到，有機會跟社會局夥伴努力，就像當年在擔任刑事警察局副局長時，有機會去推動家庭暴力防治法，讓警察進入裡頭擔任防治官，這是當年一步一腳印走過來的，這是教授跟同仁在兩性平權政策努力的做法；尤其基北北桃是共同生活圈，很多事情可以把第一線的工作做分享；強調新北市就像台灣的縮影，城鄉差距很大，都市推動的婦女政策在偏鄉未必能有有同樣的做法，要尊重偏鄉、都會甚至是新住民、原住民等多元族群，大家可以彼此互相分享，未來持續藉由跨縣市交流，讓基北北桃婦女受益，大家一起推動。
新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市是多元的城市，人口數也是全國第一，在400萬的人口裡面有51％是女性，新北市從基本生活需求到提供托育及長期照顧資源，不僅提升女性朋友社會參與的機會，更透過培力、支持及賦權3大策略，達到弱勢優先、性別平等、豐富社區、跨代共榮及偏鄉照顧5大願景。