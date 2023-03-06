暈眩檢查卻正常？還能做什麼？醫：電腦斷層，檢查「耳石脫落症」。

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在暈眩症中，良性陣發性姿態性眩暈症最為常見，俗稱「耳石脫落症」。根據解剖，耳石相當地微小，約幾微（10-6）米，需電子顯微鏡放大至少兩萬倍才會見到。一耳橢圓囊內有上千萬顆「耳砂」，被耳石膠牢牢地黏在一起，構成耳石斑，一旦脫落，跑到某一支半規管內，就會在姿勢改變或頭部轉動停止時，因慣性或重力作用，繼續帶動內淋巴液，引發眼震及眩暈。
（圖解說明：左圖，電腦斷層顯示水平半規管，靠近壺腹處，紅色箭頭所指為光影。右圖，該光影其實就是大量耳石顆粒對X光造成反涉及繞射所形成之廷得耳效應。）
在暈眩門診中，常常會聽到患者說：「我暈好久了，檢查做了都正常，還有什麼能做的？」、「我一轉頭就暈，整天暈，可能是耳石脫落，卻怎麼復位都不會好，有什麼檢查可以確認？」、「有人說我是耳石脫落，也有人說是姿勢感知性暈眩症，有什麼檢查可以證明？」…，這時，我會建議電腦斷層檢查，這是為什麼呢？
暈眩檢查卻正常？還能做什麼？醫：電腦斷層檢查耳石脫落症
高解析度成像法
電腦斷層的成像原理，乃X光穿透組織，依據衰退效應，跟水分子及空氣進行比對，電腦運算產生參數，再把三維空間中的像素，組合壓縮成二維的影像。若掃描間距較小（0.6毫米），以高解析度成像，可呈現顳骨內精細的解剖構造，診斷出耳膜硬化、鼓室硬化、膽脂瘤侵犯、乳突竇炎、顏面神經病變及其它，儼然「顯微掃描」。
廷得耳效應（Tyndall effect）
當X光穿透半規管時，照射到耳石顆粒時，發生反射；當通過耳石間狹窄縫隙時，發生繞射。耳石顆粒夠多時，會因大量的反射及繞射，在組合成像後，呈現光影，稱之為「廷得耳效應」，據此，不用顯微鏡或理學檢查，也可確定是耳石沉積或黏著。
迴避風險
在進行電腦斷層檢查時，可以挑選頸部、腦部及上胸部的參數，組合成像，可發現腦出血／中風、頸動脈硬化／狹窄、頸椎椎間盤突出／骨刺／骨折、內頸動脈－海棉靜脈竇瘻管或肺結核，必要時，會繼續安排顯影劑注射、核磁共振或血管攝影。若無及早發現上述狀況，貿然進行耳石復位術，徒增患者或醫護的風險。還曾意外發現過肺腺癌、甲狀腺癌、主動脈剝離及氣胸，患者及時接受治療，挽回生命。
修正治療策略
在進行復位前，若能提早發現半規管結構異常，例如扭曲、狹窄、裂隙、瘻管或發育不良，可改變復位段數、轉頭角度及翻身速度，精確地把耳石歸回橢圓囊，治癒眩暈。
（圖解說明：情境照，若能提早發現半規管結構異常，調整耳石復位術，才能治癒眩暈。）
暈眩找不出原因可電腦斷層 詳細可與醫師多加討論！
電腦斷層已經相當地進步，檢查不需顯影劑，不需禁食，特別是64切或128切，耗時不到5分鐘，適合幽閉恐懼症者，儼然成為診斷暈眩相當重要的工具。然而，因具輻射暴露且健保不給付，太小的腦腫瘤或中風無法呈現；半規管內耳石顆粒數太少，廷得耳效應微弱，也難以呈現病變。患者就醫時，仍需遵循醫師的專業判斷，依據現有儀器設備，安排適當的檢查。
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