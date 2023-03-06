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阿里山英迪格酒店住2晚7萬？除了躺看雲海　6大賣點超強

▲上月2日才正式開幕的阿里山英迪格酒店，坐擁無邊際泳池，不用出酒店，只要到頂樓就能看日出。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲上月2日才正式開幕的阿里山英迪格酒店，坐擁無邊際泳池，不用出酒店，只要到頂樓就能看日出。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

阿里山英迪格酒店爆入住爭議，有消費者投訴因「浮動價格」機制，導致228連假4人房住兩晚的費用逼近7萬元，引發各界關注。這家隸屬國際連鎖品牌、上月2日才正式開幕的阿里山英迪格酒店，斥資20億元打造，坐擁無邊際泳池、觀星平台，不出酒店就能看日出，甚至躺著數星星、看雲海。為何住一晚要這麼貴，《NOWnews》整理6大入住亮點，來看是否貴得有理。

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📍亮點1、全台海拔最高國際品牌酒店
阿里山英迪格酒店是洲際酒店集團旗下、全台第三間英迪格酒店，更是阿里山地區第一間國際精品酒店、該地區30年來最新開幕酒店。位於阿里山公路（台18線）57.6公里、海拔1280公尺處，成為全台海拔最高國際品牌酒店。

▲阿里山英迪格酒店的頂樓能看見日出、夕陽、雲海與星空。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲阿里山英迪格酒店的頂樓能看見日出、夕陽、雲海與星空。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲從阿里山英迪格酒店看見的雲海與象山。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲從阿里山英迪格酒店看見的雲海與象山。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
📍亮點2、鄰近阿里山人氣景點
到阿里山旅遊一定不能放過四周絕美景色。酒店鄰近龍銀山步道、隙頂雲海、頂石棹琉璃光和二延平步道，入住後能輕鬆到這幾個人氣景點走走逛逛。而且酒店位在阿里山公路中段，一小時就能到達阿里山國家森林遊路區或中埔交流道，地點絕佳。

▲豪華房Premium Room-豪華房皆為紅色系客房視覺，並配備有沙發床，可作為加床使用。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲豪華房Premium Room-豪華房皆為紅色系客房視覺，並配備有沙發床，可作為加床使用。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲豪華房Premium Room-豪華房浴室配備有apaiser單體浴缸。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲豪華房Premium Room-豪華房浴室配備有apaiser單體浴缸。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
📍亮點3、每房都有AI管家、時尚老佛爺Karl Lagerfeld沐浴備品
阿里山英迪格酒店為擁有地下2層、地上6層樓的黃金級綠建築，館內共計84間客房與套房，設計宗旨為「通往阿里山無盡藏的鑰匙」，每一間客房都擁有私人陽台與戶外座椅。每房選用Serta舒達床墊，配備小美犀智能管家與Harman Kardon Soundbar音響、Nespresso膠囊咖啡機、阿里山高山茶搭配藝術家林炎霖的紫灰志野茶具；浴室選品也十分高級，標配TOTO免治、瑞士沙龍級Valera吹風機，更是全台首家使用時尚老佛爺Karl Lagerfeld沐浴備品的酒店。

▲頂樓無邊際景觀戲水池可以徜徉其中，感受水雲天一線的悠閒。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲頂樓無邊際景觀戲水池可以徜徉其中，感受水雲天一線的悠閒。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
📍亮點4、頂樓無邊泳池、觀星平台躺著看星星
身為阿里山第一間國際品牌旅館，阿里山英迪格酒店最特別是，不需要千辛萬苦登上阿里山園區，就能在頂樓欣賞日出美景。而頂樓除了擁有無邊際景觀戲水池（溫水），一旁還有熱水水療池，讓入住的旅客可以在氤氳濃郁的雲霧裡，徹底放鬆旅途的疲憊。

▲aveoveoyu酒吧為阿里山地區唯一的高空露天酒吧。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲aveoveoyu酒吧為阿里山地區唯一的高空露天酒吧。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲邊啜飲調酒的同時還能見到壯闊雲海景緻和浪漫星空。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲邊啜飲調酒的同時還能見到壯闊雲海景緻和浪漫星空。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
📍亮點5、雲霧裡的酒吧，在地食材餐廳超享受
酒店內的餐廳皆以鄒族語為餐廳命名。位在頂樓的「’aveoveoyu酒吧」，以鄒族語「’aveoveoyu（意：我心充滿喜悅）」命名，是阿里山地區唯一的高空露天酒吧，邊啜飲調酒的同時還能見到壯闊雲海景緻和浪漫星空。推薦必嘗經典阿里山咖啡、阿里山高山茶與特色調酒。1樓的「ton’u kitchen粟餐廳」，「 ton’u」是鄒語小米的意思，也是過去鄒族的主食之一。戶外用餐區設計有浪漫的求婚台，有情人能讓山林見證愛情。推薦必嘗嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族特色料理等。

▲ton'u kitchen粟餐廳-開放式廚房餐台能看見西班牙國寶級Josper烤爐，也能親臨主廚現場直火炭烤的美味。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲ton'u kitchen粟餐廳-開放式廚房餐台能看見西班牙國寶級Josper烤爐，也能親臨主廚現場直火炭烤的美味。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
📍亮點6、在阿里山宴客，感受神山的祝福
酒店同時規劃了專業的宴會與會議空間。149平方米的「ehohamo宴會廳」適合中小型會議、商務宴客、尾牙宴會等，ehohamo在鄒語為神話之意，延伸為訴說故事，象徵在此舉辦的每場宴會，是專屬於每個人的故事。另外獨立於1樓戶外的「hufu多功能廳」，是一個分享空間，鄒語hufu也正是分享之意，82平方米，擁有開放式廚房、獨立廁所、大型液晶螢幕，並設計可全開式的玻璃拉門，適合互動教學、品酒饗宴、訂製晚宴。

阿里山英迪格酒店小檔案
地址：嘉義縣阿里山番路鄉公田村龍頭20號
電話：886-5-2586800
房價：雙人房最低1萬4300元（依房型、周末及連假而有所差異）

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