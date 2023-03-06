國民黨立委補選失利 侯友宜成戰犯？蔣萬安：大家盡力了
南投立委補選於4日落幕，原本國民黨所掌握的立委席次，在這次補選中卻翻轉，民進黨候選人蔡培慧以不到2000票之差，擊敗國民黨候選人、南投縣前縣長林明溱。對此選後國民黨內部在檢討時，將矛頭對準選前之夜未到南投輔選的新北市長侯友宜。對此台北市長蔣萬安今（6）日受訪時也替侯友宜緩頰，強調侯在選戰期間也有到南投輔選，選前也有錄製影片，並強調「大家都盡力了」。
記者丁上程／台北報導
過往長期由國民黨把持的南投立委席次，這次因為原立委許淑華當選南投縣長而出缺。而此次補選國民黨方面派出在南投當地有深厚家族勢力、南投縣前縣長林明溱參選；至於民進黨方面則是派出九合一選戰中的南投縣長候選人、前立委蔡培慧出戰。最終結果蔡培慧以不到2000票的差距擊敗林明溱，於補選中獲得勝利。
而在選後國民黨內也開始進行檢討，其中針對選前之夜，新北市長侯友宜並未到場一事，也讓侯遭到黨內點名為補選失利的戰犯之一。對此同樣身為六都首長之一的蔣萬安，則為侯友宜緩頰，表示這次選戰中，侯友宜確實有到南投進行輔選，選前也特別錄製影片替林明溱加油打氣，在現場的人們都有看到。
「我想在這一次南投的補選，我們大家也都很盡力的來積極的幫忙下去協助。」蔣萬安說，當然這次選舉失利的結果，也讓國民黨了解到接下來的選戰必須更加努力，也應該用更謙卑的心來面對後續各項挑戰，「國民黨今天的腳步不能停下來，我們也應該持續的爭取民眾的認同。」