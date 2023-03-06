老縣長投入立委補選吞敗！林明溱不是首例　卓伯源輸更慘

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不過卓伯源2015年投入立委補選，卻僅獲3萬4707票、得票率僅35.84%，不敵對手、民進黨候選人陳素月（5萬1907票、53.61%得票率）。卓伯源慘敗後，2021年曾參選國民黨主席，但也僅獲5133票，得票率2.76%，在4名候選人中敬陪末座，之後就淡出政壇。
事實上，多數政治人物的生涯規劃，都是立委任內累積知名度後，再返鄉參選縣市長，但縣市長卸任後，再回鍋擔任立委的政治人物，也所在多有，曾任縣市長的現任立委，就包括國民黨立委傅崐萁、陳雪生，以及民進黨立委陳明文、蘇治芬。
傅崐萁曾任3屆立委，2009年參選花蓮縣長當選，2014年連任成功，但在2018年卸任前，因涉及「合機股票案」判處有期徒刑8個月定讞，該年縣市長選舉，傅妻徐榛蔚代夫出征，以12萬1297票、71.52%超高得票率當選，2022年也連任成功。
至於傅崐萁自己，2019年4月刑滿獲釋後，以無黨籍身分參選立委也順利當選，2021年又重返國民黨。
陳雪生曾任兩屆連江縣長，2009年任滿後，2012年參選立委也順利當選，並連任迄今，已三連霸。
蘇治芬曾任一屆立委，2005年當選雲林縣長，2014年兩任縣長任期屆滿後，2016年、2020年兩度參選立委，都以超過5成的得票率當選。
陳明文同樣曾任立委，2001年到2009年擔任嘉義縣長，2010年因因張花冠參選嘉義縣長選舉辭去立委，陳明文投入嘉義縣山區立法委員補選，並以近68%的選票當選。之後又三度參選立委，也都順利連任成功，縣長卸任後回歸立院，已超過10年，基層實力雄厚。
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