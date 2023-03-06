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老縣長投入立委補選吞敗！林明溱不是首例　卓伯源輸更慘

▲林明溱（左）投入立委補選，輸給對手蔡培慧。（圖／林明溱競總提供，2023.03.04）
▲林明溱（左）投入立委補選，輸給對手蔡培慧。（圖／林明溱競總提供，2023.03.04）

記者何哲欣／台北報導

南投立委補選上周末落幕，國民黨推出老縣長林明溱，卻敗給民進黨候選人蔡培慧，讓過去幾次大選都被視為藍營票倉的南投縣，出現缺口。不過這並不是國民黨推出老縣長參與立委補選後首度吞敗，前彰化縣長卓伯源在2014年卸任，2015年投入彰化縣第四選舉區立委補選，同樣也是慘敗。

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卓伯源2005年首度參選彰化縣長，就以37萬790票、55.46%得票率，大勝民進黨的候選人翁金珠，2009年卓競選連任，再以34萬8341票、54.89%得票率連任成功。卓伯源曾任立委，2014年卸任彰化縣長時年僅49歲，是藍營內頗受看好的政治明星。

▲國民黨主席選舉政見辯論會，候選人卓伯源。（圖／記者林柏年攝.2021.09.04）
▲卓伯源參選國民黨主席失敗後，淡出政壇。（圖／資料照片2021.09.04）
不過卓伯源2015年投入立委補選，卻僅獲3萬4707票、得票率僅35.84%，不敵對手、民進黨候選人陳素月（5萬1907票、53.61%得票率）。卓伯源慘敗後，2021年曾參選國民黨主席，但也僅獲5133票，得票率2.76%，在4名候選人中敬陪末座，之後就淡出政壇。

事實上，多數政治人物的生涯規劃，都是立委任內累積知名度後，再返鄉參選縣市長，但縣市長卸任後，再回鍋擔任立委的政治人物，也所在多有，曾任縣市長的現任立委，就包括國民黨立委傅崐萁、陳雪生，以及民進黨立委陳明文、蘇治芬。

傅崐萁曾任3屆立委，2009年參選花蓮縣長當選，2014年連任成功，但在2018年卸任前，因涉及「合機股票案」判處有期徒刑8個月定讞，該年縣市長選舉，傅妻徐榛蔚代夫出征，以12萬1297票、71.52%超高得票率當選，2022年也連任成功。

至於傅崐萁自己，2019年4月刑滿獲釋後，以無黨籍身分參選立委也順利當選，2021年又重返國民黨。

陳雪生曾任兩屆連江縣長，2009年任滿後，2012年參選立委也順利當選，並連任迄今，已三連霸。

蘇治芬曾任一屆立委，2005年當選雲林縣長，2014年兩任縣長任期屆滿後，2016年、2020年兩度參選立委，都以超過5成的得票率當選。

陳明文同樣曾任立委，2001年到2009年擔任嘉義縣長，2010年因因張花冠參選嘉義縣長選舉辭去立委，陳明文投入嘉義縣山區立法委員補選，並以近68%的選票當選。之後又三度參選立委，也都順利連任成功，縣長卸任後回歸立院，已超過10年，基層實力雄厚。



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