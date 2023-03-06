與死神拔河！七旬婦血癌又骨折　「3D列印」助手術成功

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骨盆骨折手術難度高 出血大、合併症多臺北市立聯合醫院陽明院區骨科主任高鈞彥提到，骨盆骨折的治療對於骨科醫師來說一直是最具有挑戰性，特別是在這類嚴重創傷，通常會有許多合併症、大量內出血、其他部位骨折等，幾乎都是在跟死神拔河，不僅患者親友憂心，也常讓醫師覺得棘手。
即使病人在急診幸運地存活下來，手術則又是另一個挑戰，尤其骨盆骨折的手術較一般骨折複雜，且難度較高，如何讓病人得到最佳結果，便是臨床醫師的功課。
手術治療優點大於保守性治療高鈞彥說，很多病人因懼怕手術，錯過黃金治療期，待拖到最後，手術僅能原位固定，無法達到復位效果，進而影響腳的長短，或者需臥床3個月（可能出現褥瘡、泌尿系統感染、肺炎等）。而早期手術固定，除了可以盡早下床活動，避免併發症以外，更重要的是生活品質提升，明顯優於保守性治療。
鋼板客製化達微創 縮小傷口、減少手術時間高鈞彥最後提到，由於每個人的骨架大小形狀皆不相同，即使有「新式鈦合金鋼板」提供給醫師選擇，仍舊有骨板與骨頭外觀形狀不吻合的情況，手術中需反覆將鋼板進行扭曲或彎折，以達到與骨頭完全伏貼後，方可將螺絲釘鎖上進行固定，因而使得手術麻醉時間延長，增加失血量。
倘若能針對每個人的鋼板進行客製化前置作業，將大幅減少手術時間及失血量，甚至傷口也可以縮小，達到目前微創手術的趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56958
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