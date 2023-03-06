輔大陳若儀復活！第20集進度有料　網酸：Netflix可簽約

阿里山英迪格酒店住2天噴7萬？中秋房價更貴：兩晚要9萬

▲阿里山英迪格酒店頂樓有無邊際景觀戲水池，可以徜徉其中，感受水雲天一線的悠閒。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲阿里山英迪格酒店頂樓有無邊際景觀戲水池，可以徜徉其中，感受水雲天一線的悠閒。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

一家兩大兩小在228連假入住「阿里山英迪格酒店」，3天2夜住宿費噴6萬9000元引發討論。《NOWnews》以2大2小、連假3天2夜相同條件，實際到阿里山英迪格酒店所屬洲際酒店集團（IHG）訂房官網查詢，發現中秋連假含早、午兩餐費用稅後已破9萬元，遠遠高出當事人與櫃檯溝通後的住宿方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews》實際上洲際酒店集團訂房官網，輸入2名成人、2名小孩、1間房、3天2夜等條件，選擇「最優價格」，陸續查詢發現4月清明連假、6月端午節連假均已無合適房型。

▲阿里山英迪格豪華房Premium Room-豪華房皆為紅色系客房視覺，並配備有沙發床，可作為加床使用。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
▲阿里山英迪格豪華房Premium Room豪華房皆為紅色系客房視覺，並配備有沙發床，可作為加床使用。（圖／阿里山英迪格酒店提供）
緊接著將入退房時間調整為9/29到10/1的中秋連假，終於出現「開放式套房 大床」選項，而且房間數僅剩1間，其為49平方米的一單床房型，配備55吋大電視、乾濕分離衛浴與浴缸，一晚會員折扣價為3萬4960元（不含10%服務費），合計2晚稅後是7萬6912元。網站點選「套裝行程」即出現含早晚兩餐的「無憂住含早晚餐」選項，單晚房價是4萬1000元（不含10%服務費），合計2晚稅後是9萬200元。

▲洲際酒店集團訂房官網顯示，阿里山英迪格酒店中秋連假2大2小入住，單晚房價稅前為3萬4960元。（圖／取自IHG訂房官網）
▲洲際酒店集團訂房官網顯示，阿里山英迪格酒店中秋連假2大2小入住，單晚房價稅前為3萬4960元。（圖／取自IHG訂房官網）
▲網站點選「套裝行程」即出現含早晚兩餐的「無憂住含早晚餐」選項，單晚房價是稅前4萬1000元。（圖／取自IHG訂房官網）
▲網站點選「套裝行程」即出現含早晚兩餐的「無憂住含早晚餐」選項，單晚房價是稅前4萬1000元。（圖／取自IHG訂房官網）
阿里山英迪格酒店在Booking飯店訂房網站上評價為7.7分（滿分為10分），在「性價比」一項僅獲6.1分。旅客留言評論「非常舒適的酒店，看日出與雲海的好選擇」、「五星級的房價二星的住宿體驗，真的不值得」。

阿里山英迪格酒店住2晚7萬？除了躺看雲海　6大賣點超強

阿里山玩3天2夜超盤！媽連假訂房噴7萬　櫃檯話術遭踢爆

校園口罩今解禁！家長學生最困惑6大QA：「4場所」仍要戴

Toyz賣19元紅茶賺什麼？專家試算淨利爆：每月狂撈36萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀