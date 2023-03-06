阿里山英迪格酒店住2天噴7萬？中秋房價更貴：兩晚要9萬
一家兩大兩小在228連假入住「阿里山英迪格酒店」，3天2夜住宿費噴6萬9000元引發討論。《NOWnews》以2大2小、連假3天2夜相同條件，實際到阿里山英迪格酒店所屬洲際酒店集團（IHG）訂房官網查詢，發現中秋連假含早、午兩餐費用稅後已破9萬元，遠遠高出當事人與櫃檯溝通後的住宿方案。
記者徐銘穗/綜合報導
《NOWnews》實際上洲際酒店集團訂房官網，輸入2名成人、2名小孩、1間房、3天2夜等條件，選擇「最優價格」，陸續查詢發現4月清明連假、6月端午節連假均已無合適房型。
緊接著將入退房時間調整為9/29到10/1的中秋連假，終於出現「開放式套房 大床」選項，而且房間數僅剩1間，其為49平方米的一單床房型，配備55吋大電視、乾濕分離衛浴與浴缸，一晚會員折扣價為3萬4960元（不含10%服務費），合計2晚稅後是7萬6912元。網站點選「套裝行程」即出現含早晚兩餐的「無憂住含早晚餐」選項，單晚房價是4萬1000元（不含10%服務費），合計2晚稅後是9萬200元。
阿里山英迪格酒店在Booking飯店訂房網站上評價為7.7分（滿分為10分），在「性價比」一項僅獲6.1分。旅客留言評論「非常舒適的酒店，看日出與雲海的好選擇」、「五星級的房價二星的住宿體驗，真的不值得」。