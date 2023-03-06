視察安坑輕軌影片造假？侯友宜：3月3日變裝跟同仁搭乘
針對新北市政府及個人粉書專頁4日發布的「侯~友宜來了」3日視察安坑輕軌影片，遭質疑日期造假，指稱說謊是為南投立委補選失利卸責。對此，新北市長侯友宜今（6）日出席「基北北桃婦女高峰論壇」活動時受訪澄清，強調影片是3日跟同仁搭乘安坑輕軌一路做視察，用這種變裝的方式跟熱情的民眾一起互動，了解他們的需求，也得到他們滿滿的肯定。
記者吳嘉億／新北報導
網紅溫朗東5日是在臉書PO文「侯友宜說謊被我抓包啦」，指侯友宜4日發布3日視察安坑輕軌影片，但影片內容的資訊看板顯示日期是3月2日，質疑影片根本不是3日拍的，批評侯友宜說謊是為了卸除不輔選國民黨籍南投立委補選候選人林明溱、內鬥國民黨主席朱立倫的責任。
侯友宜在受訪時表示，3日跟同仁搭乘安坑輕軌，用一個非常自然的方式跟市民朋友來互相的互動，讓市民朋友直接講出他們心裡的感受，非常謝謝當時候跟他搭乘的市民，尤其也碰到里長，也特別說到哪些地方建設能夠把它做得更好；特別提醒安坑輕軌今天正式「全日」試營運，期待更多喜愛搭安坑輕軌的好朋友們可以再來搭乘，分享安坑輕軌的舒適，以及讓沿路的風景，讓大家心曠神怡。
新北市政府也於今日發布消息駁斥，指出影片遭惡意扭曲事實，表示2日的背景畫面是為讓畫面符合旁白說明，加入場勘時拍攝的資料畫面、補拍的特寫畫面，是為了讓觀眾更清楚所指的資訊，要讓市民朋友更清楚對白所指的範疇；強調拍攝當天與侯友宜互動的輕軌乘客不計其數，現場非常多與市長合照的遊客、里民，甚至里長都在場，強烈譴責造謠行為。