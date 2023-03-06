周杰倫也輸！「中文神曲榜單」曝 第一名嗨爆：締造歷史
情歌王子周興哲創作許多膾炙人口的經典歌曲，時常霸佔KTV熱門榜單，不只事業成功，感情部分也和女友趙岱新求婚成功，可說是喜事不斷，而近日Spotify公布「播放量最高的中文歌TOP 10」，排行榜上第一名竟然就是周興哲的《你，好不好？》，且播放量還衝破1億次，讓他興奮地在IG上分享這個好消息。
記者賴禹妡/台北報導
Spotify近日公布「播放量最高的中文歌TOP 10」，統計時間截止到3月4日，可以看到光是周杰倫就有3首上榜，包含《晴天》、《告白氣球》、《說好不哭》，周興哲則有兩首佔據榜單，分別為《你，好不好？》、《怎麼了》，另外還有薛之謙《演員》、任然《飛鳥與蟬》、田馥甄《小幸運》、盧廣仲《刻在我心底的名字》、A-Lin《有一種悲傷》。
而其中周杰倫《告白氣球》播放量超過9282萬次，拿下第二名，第一名則是周興哲《你，好不好？》，播放量竟突破1億次，成績十分驚人，而周興哲得知此消息後，也開心地在IG限動上轉發榜單，並表示「Making history!! （締造歷史）」而周興哲現在正在各地巡演當中，日前才剛結束香港場次，接下來將前往新加坡、北美等地開唱。