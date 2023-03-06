阿公17°C遛孫只包尿布光腳！還嗆路人：不然你帶回去養
別怕雞婆，一個小動作可能救人一生！新北市淡水一對夫妻昨晚（3/5）在17°C寒風街頭，驚見兩名老人拉扯一名年約2歲的嫩童，怪異的是嫩童下半身只包著尿布，連鞋子都沒有穿令人心疼。夫妻掙扎後急忙攔人報警，老人自稱是嫩童「阿公」，還嗆「那你褲子脫下來給他穿」、「不然你帶回去養」，儘管後續已由趕抵的警方接手，夫妻倆「雞婆」舉動被全網讚爆。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在細說淡水臉書社團表示，3/5傍晚6時許，夫妻倆在中山路買晚餐時，「看見二個老年人牽著一個約2歲大的小孩，又拉又扯的，小孩沒穿褲子下半身只包著尿布，連鞋子都沒有！全身髒兮兮的，衣服的袖子都是髒污。」
夫妻倆直覺兩名老人行徑怪異，擔心小孩遭誘拐，內心幾經掙扎考慮後，決定騎車攔人並報警，「追到了公車站牌，我走過去問其中一位老年人『你需要幫忙嗎？』他看著我不說話，我又問『小孩穿這樣不會冷嗎？』他説，『那你褲子脫下來給他穿啊（台語）』」。
太太不死心繼續追問嫩童爸媽，遺憾得到的回答都是「死啊！」而其中一位老人自稱是嫩童的阿公。夫妻倆拖住兩老一小不久後警方趕抵現場，警察也追問「小孩穿這樣不會冷嗎？」老人竟回他說「不然你帶回去養啊」。原PO夫妻見警方已接手，隨即返家餵小孩，感嘆說：「希望社會局能介入讓小孩有更好的安置跟生活，而且在多年後想起這件事不會懊悔當初為什麼沒幫忙打通電話，也許他的人生會變的不一樣。」
文章吸引超過1400人按讚，網友紛紛留言「感謝您的熱心，看了真的很心疼」、「好人有好報，看到照片好傷心，希望小孩健康平安長大！」、「好人一生平安」、「幫推，希望社會局能看見這篇文章，孩子看起來是需要政府介入幫忙的」。