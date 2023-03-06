經典賽／中華隊賽程好硬？背後原因解密：大聯盟力求公平
2023年WBC世界棒球經典賽即將在3月8日正式開打，身為地主國的中華隊，賽程安排上被眼尖的球迷發現根本是「地獄賽程」！網友認為美國隊的主場賽事舉行都是固定在夜間，中華隊最後2場迎戰強敵荷蘭與古巴，卻要晚上賽事又接中午賽事，對中華隊相當不利，毫無地主優勢可言。對此《NOWnews今日新聞》取得知情人士回應，世界棒球經典賽由大聯盟主導舉辦，除了考量票房與轉播更是「力求公平」，事前大聯盟也有跟相關單位協調，「不能說是地獄賽程！」
記者吳政紘／台中報導
在這次世界棒球經典賽中華隊所屬的A組賽程表中，地主中華隊隊將在8日晚上7點首戰巴拿馬，休兵1天後，10日晚間7點對義大利，11日晚間7點對荷蘭，預賽最後一天12日，則是在中午12點對戰古巴，不僅被排到3連戰，最後2場更是在不到24小時接力登場。由於這次經典賽有嚴格的投手投球數量限制，因此這樣的賽事安排，十分考驗教練團調度功力。
網友們普遍認為，古巴、荷蘭在對上台灣隊的前一天都是休兵日，尤其中華隊晚間賽事後，又要休息不到12小時，對戰擁有大聯盟好手的古巴，讓中華隊陷入根本「地獄賽程」的煎熬，引發網友瘋狂撻伐。
不過根據相關人員透露，這次世界棒球經典賽是由大聯盟主導賽事，除了考量票房、轉播外，也要「力求公平」，例如：比賽、練習時間都有嚴格限制。而且大聯盟官方也曾跟相關單位棒協、中職、中華隊做過協調，因此並沒有外傳「地獄賽程」這樣的狀況出現。