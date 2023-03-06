國民黨南投敗選遭批戰犯 侯友宜：我現在是新北市市長
新北市長侯友宜今（6）日出席「基北北桃婦女高峰論壇」活動，對於遭國民黨內人士批評是「戰犯」，指控就是選前之夜沒下南投站台，造成南投立委補選候選人林明溱落選。對此，侯友宜面對媒體記者追問不願多談，僅重申「我個人現在是新北市市長」，新北市市長有新北市長的角色，角色的分工只有一個願望，大家認真為這一塊土地、為國家、為人民多做一點事，讓國家能夠快速的進步，人民能夠安定，這才是他最大的心願。
記者吳嘉億／新北報導
記者是先問到，對於林明溱落選，黨內有人批評侯友宜是戰犯，還有人說鴻海集團創辦人郭台銘都有發文，黨內是否要重新評估總統人選？對此，侯友宜表示，選舉是一時的，贏得選舉的人更應該積極的為國為民做事，輸了就虛心檢討，不斷調整步伐，扮演不一樣的角色，也可以為國家、為人民做事，只要大家同心齊力為國家、為人民做事，相信中華民國、台灣就會更好。
至於傳出選前之夜國民黨主席朱立倫有多次邀請參加，拒絕出席被解讀是在「卡朱」？侯友宜則是指出，新北市是台灣的縮影，城鄉邊際很大，更需要積極的努力把自己工作角色扮演好；重申他的市政工作非常的繁忙，不管是在外面有公開的或是沒有公開的，幾乎全程都是滿檔，包括昨天也是一樣，都用全心全力拚市政，把自己工作角色做好。
媒體最後問到此次南投立委補選藍營失利，檢討說不團結是主因，藍營立委也呼籲要盡快提名侯友宜。對此，侯友宜仍不願正面回答，僅在強調自己現在是新北市市長，市長有市長的角色，最大的心願就是為國家、為人民多做一點事，讓國家能夠快速的進步、人民能夠安定。