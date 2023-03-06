小S女兒登雜誌封面！「絕美造型」曝 網看呆：根本ASOS
小S（徐熙娣）和老公許雅鈞育有3女，包含大姐Elly（許曦文）、二姐Lily（許韶恩）及老么許老三（許曦恩），3個女兒都有不同個性，常常讓小S感到又氣又好笑，而她們近年來也獲得許多關注，Elly及Lily更是拍攝許多廣告，美貌讓眾人相當驚艷，近日姐妹倆一起登上雜誌封面，除了頂著一臉復古妝容，還換上時髦的Y2K穿著，讓網友看了忍不住驚喊是「新一代SOS」。
記者賴禹妡/綜合報導
《美麗佳人》3月號找來Elly和Lily一同拍攝雜誌封面照，畫片中可見，兩人穿上銀色連身裙搭配蛇紋皮靴，再搭配注重腮紅的復古妝容，時尚感破表，另外一套則是寬鬆黑色棒球皮衣及短裙，兩人將頭髮紮起，將港風時髦發揮地淋漓盡致，照片曝光後，網友們相當驚艷，立馬聯想到媽媽小S與大S的團體「ASOS」，紛紛留言大讚，「新一代SOS」、「Lily好像大S」、「ASOS 升級版」、「大小S有後了」。
事實上，Elly早在16歲時就被發現有著一張「高級臉」，特別的氣質搭配漂亮的五官，被許多人稱讚美貌不輸媽媽，她也跟隨小S的腳步踏入演藝圈，不但拍攝許多廣告，更往戲劇圈發展，還在日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」的作品改編劇中，飾演少女「富江」一角，以及團體魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角，演技備受肯定，妹妹Lily則是散發出濃濃仙氣，舉手投足都充滿氣質，更陸續接下許多時尚品牌代言，可見姐妹倆人氣超高。