旅澳女子經常便秘送醫！跨海求救　源頭竟跟「個性有關」

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情緒影響腸道 手術治療緩解便秘從大腸攝影檢查發現，江小姐腸子繃得非常緊。這類典型情緒影響腸道的病例，臨床不算少，邱建銘主任驚訝：「沒看過把自己腸子逼得這麼緊的。」經耐心問診，得知病人易焦慮的個性及澳洲生活與求診的坎坷，才確認需要手術解決。
他保留江小姐一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部份大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後嚴重腹瀉或夜間滲便，也減緩嚴重便秘。
人體第二大腦 腹瀉、便秘都是警訊出院後，江小姐仍因腸痙攣反覆進出醫院，邱建銘主任不斷開導要與腸道「和平共處、溫柔對待」，才能雙贏。歷經三個月努力，江小姐終於穩定腸道，順利返回澳洲生活。
邱建銘主任表示，腸道向來有人體第二大腦的稱呼，許多消化系統問題都是由情緒壓力衍生；經常性腹瀉或便秘，是腸道發出警訊，提醒病人該放鬆情緒。
大多數人會以緊張或焦慮來反饋給腸道，不斷用情緒與腸子抗衡，邱建銘主任強調，解決便秘最好的方式不是切除大腸，而是別用過大的壓力讓腸子失去本身的協調性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56937
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