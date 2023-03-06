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經典賽／大聯盟史上最強救援王！李維拉的卡特球天下無敵

▲ 巴拿馬球星李維拉（Mariano Rivera）將為經典賽開球。（MLB官網）
▲ 巴拿馬球星李維拉（Mariano Rivera）將為經典賽開球。（MLB官網）

文/吳政紘

隨著美國搖滾樂團「金屬製品」Metallica的名曲「睡魔降臨（Enter Sandman）」音樂一響，洋基隊42號投手緩緩從外野慢跑入場，為洋基隊守住每一場最重要的比賽，他不是別人，就是史上最偉大，擁有652次救援成功的巴拿馬球星李維拉（Mariano Rivera）。

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提到李維拉的早年生涯，他出身漁民之家，當然幼時十分貧困，並且早期主要接觸足球運動，但他並未真正把棒球當成職業，而是原本要選擇跟老爸一樣走上捕魚工作之路。

▲Mariano Rivera（圖／美聯社／達志影像）
▲Mariano Rivera（圖／美聯社／達志影像）
不過參加業餘球隊還是他的興趣，1988年他還是當游擊手，有天投手狀況不佳，他自願上場後援，從那時候開始，他就發現自己還有投球天賦，並且可以投140公里以上的速球。

▲李維拉（Mariano Rivera）。（圖／記者林調遜攝）
▲李維拉（Mariano Rivera）。（圖／記者林調遜攝）

有天他也被洋基隊球探相中，李維拉獲得測試機會，而陰錯陽差的是，原本洋基球探一年前還把他當成是游擊手，最後放棄延攬，但一年後他就成為投手，讓洋基內部十分驚訝。

傳奇球員Mariano Rivera進駐名人堂。（圖／美聯社／達志影像）
傳奇球員Mariano Rivera進駐名人堂。（圖／美聯社／達志影像）
1990年，他在母親反對下，隻身前往美國挑戰職業，他雖然在小聯盟一度繳出52局，防禦率0.17的好成績，但也因傷開刀，動了右肘韌帶置換手術，也就是所謂的Tommy John手術。

1995年他首度在大聯盟先發登板，僅投3.1局狂失5分，但是隔年他轉往中繼、後援角色卻意外投得很順手，尤其招牌卡特球，讓他在季後賽幫助洋基隊奪冠。

生涯李維拉幫洋基隊拿下5座冠軍，包括1996、1998、1999、2000、2009年，其中2009年他也是「台灣之光」王建民的隊友，兩人一起共享冠軍時刻。

李維拉也是大聯盟史上第一位全票通過名人堂的投手，出身並不富足的環境，反倒讓他更為冷靜解讀比賽，並以招牌的卡特球，讓對手出局。

傳奇球員Mariano Rivera進駐名人堂。（圖／美聯社／達志影像）
傳奇球員Mariano Rivera進駐名人堂。（圖／美聯社／達志影像）
根據《ESPN》Sport Science 報導，他的卡特球為1500-1600轉，並且跟直球位移有20公分差，也就是說，不少球員在打擊時，很容易無法掌握住球芯，甚至球棒被折斷，很難從他手中敲出安打，大聯盟統計，他生涯被全壘打打擊率0.50是1995到2013年，投1000局的投手中，被打擊率最低的，防禦率也是250局以上投球局數投手中，防禦率最低的投手。

▲李維拉（Mariano Rivera）。（圖／記者林調遜攝）
▲李維拉（Mariano Rivera）。（圖／記者林調遜攝）
2013年李維拉正式退休，結束19年的職業生涯，但他留下季後賽42次救援成功、防禦率0.70的成績，以及他對比賽的投入，儘管面臨3度肩傷還能回歸，獨有的棒球哲學，造就他不平凡、偉大的棒球傳奇之路，如今他有機會到台灣分享棒球經驗，也是台灣球迷之福。

▲ 李維拉將為經典賽開球。（MLB官網）
▲ 李維拉將為經典賽開球。（MLB官網）
李維拉（Mariano Rivera）小檔案：

綽號：Mo

出生地：巴拿馬、巴拿馬市

出生年月日：1969年11月29日（53歲）

身高體重：188公分、88.5公斤

投打習慣：右投右打

大聯盟首度出賽：1995年5月23日




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