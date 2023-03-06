選手為過磅「脫到剩內褲」！主播國中參賽嚇傻：恥度大開
跆拳道國手羅嘉翎曾為台灣在東京奧運奪下銅牌，而她近日原本預定要參加國跆拳公開賽，最後卻在過磅時發現體重超重0.1公斤，被主辦單位判定失格，事件爆發後引起軒然大波，對此主播許貴雅也回憶起小時候參加跆拳道比賽的往事，坦言曾親眼目睹選手為了參賽，竟在過磅時將身上衣物脫去，全身僅剩內褲，讓她當場嚇傻。
記者賴禹妡/台北報導
主播許貴雅昨（5）日在臉書分享，她小學四年級曾經學過跆拳道，當時是參加29公斤量級，之後一路往上增加量級，到了國中二年級就報名49公斤級賽，「是我最後一次比賽，但是很心虛，因為國中後，我沒有機會再去參加過集訓」。
許貴雅透露，分量級的賽制雖然選手體型相當，但是身材越纖細修長，腳越抬得高踢得遠，自然是比較吃香，而她印象中，有一次南下參加七縣市比賽，在出發前體重依然超重，教練便在附近找了一間旅館，讓超重的選手透過泡湯失去水分，進而減少體重，「我記得泡完之後，體重少了，過磅順利，但副作用是全身無力、腳踢得不高」。
許貴雅表示，還有另外一次比賽，她在參賽前還是超重，在集合時，教練讓超重的選手去跑操場，之後更安排一輛廂型車，在大熱天開熱風對著選手吹，而許貴雅沒有聽到教練指示去跑操場，吹著熱風也流不出一滴汗，最後到了會場，竟看到其他超重的跆拳選手脫下道服、褲子，全身只剩內褲，讓目睹這一幕的她當場嚇壞。
許貴雅直言，這招根本就「恥度大開」，男生在公開場合脫到只剩內褲，不僅當事人害羞，旁人也看得尷尬，女生則是上衣不脫，只脫外褲，「也是非常羞於見人」，而她最後站上體重計，發現體重並沒有超重，「可是每次在教練的磅秤上，都超重0.5公斤左右」，讓她懷疑教練的體重計應該是動過手腳，最後也忍不住喊：「從來都沒有為了順利完成過磅，而脫下褲子，阿門，否則一定會是我記憶中的陰影。」