開展跨國科研合作！北科大訪波蘭華沙理工大學

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王錫福指出，未來盼能與華沙理工有更多深化合作的機會，包括雙聯學位、聯合研究及重點科研共進計畫等提議，獲得華沙理工校長札蘭巴及行政主管同仁一致的肯定與支持。
簽約典禮後，在駐波蘭教育組長陳美芬陪同下，雙方共同驅車前往華沙理工甫成立6年的先進材料與技術中心（CEZAMAT），此中心為歐盟共同資助、波蘭目前最先進的大學科研中心，華沙理工安排研究主管全程陪同北科大訪團參觀及座談。
王錫福也分享北科大的前瞻技術研究總部，為全國大學首見、由教育帶動產學研發的跨域合作平台；前瞻技術總部攜手義隆、友達、台達電、群光、華景、先鋒材料、美商Sunbird等十多家指標企業，共同設立聯合研究中心，與產業界共治、共學、共研，進行前瞻核心技術研發與高階科技人才培育。
隨後，王錫福率領北科大訪團，參觀波蘭教育科學部所屬烏卡西耶威切研究聯盟（Lukasiewicz Research Network）的微電子與光子學研究中心，並與烏卡西耶威切研發副總裁卡拉斯卡（Marcin Kraska）及該機構多所科研中心主任會晤。烏卡西耶威切為歐盟最大的研究聯盟機構之一，由22個研究機構聯合組成，協助串接科研機構與科技公司，將研究成果商業化。
北科大指出，烏卡西耶威切另一位副總裁柯波切克（Remigiusz Kopoczek）去年12月曾與波蘭教育科學部政務次長一起訪問北科大，對於北科大的前瞻研發成果與產學合作佳績印象深刻。王錫福藉此行回訪該機構，雙方共同研議未來聯合研究的主題和推展時程，期待持續深化雙邊交流。