中企「豆腐渣」發電廠爭議未歇 厄瓜多前總統被控受賄
厄瓜多法官羅哈斯（Adrian Rojas），當地時間5日批准檢察官的要求，以貪污罪名起訴前總統莫雷諾（Lenin Moreno），理由是莫雷諾在中國企業爭取厄瓜多水力發電廠的合約過程中受賄。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，厄瓜多自2007年加入中國「一帶一路」倡議，但後來被揭露部分工程品質問題多，例如厄瓜多最大規模的科卡科多辛克萊（Coca Codo Sinclair）水力發電廠，就由中企斥資20多億美元承建，沒用幾年就浮現數千條裂縫，就連興建期間，科卡河周邊的山坡地也受到嚴重侵蝕，可能對大壩構成進一步威脅。
在爭議爆出後，中國駐厄瓜多大使館已透過聲明回應，稱已由國際第三方獨立檢測機構評估，證實機組運行及安全無虞，反控相關報導誇大、強行拼湊，才會引人誤解。
包括莫雷諾在內，有37人被控涉及科卡科多辛克萊水力發電廠的賄賂案，受賄金額高達7600萬美元。面對外界質疑，莫雷諾日前已否認曾從事不法行為，認為他對這個水壩建造計畫不應承擔任何責任。
5日的聽證會結束後，莫雷諾在推特上指控，檢察長辦公室提出的一些論點是「武斷和不人道的」，與此同時，為了防止莫雷諾規避調查，法官還裁定他必須每隔15天就向國家法院報到。
厄瓜多檢察長辦公室則回應，莫雷諾和其他被告將因涉嫌賄賂面對司法審判，並強調這是厄瓜多因貪腐行為而被起訴的最高金額。