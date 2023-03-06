盼民進黨聽基層聲音！台中26社團挺黃國書出馬再戰

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但事發至今，黃國書和民進黨中部各派系保持良好互動，從中二立委補選、九合一大選、南投立委補選無役不與，足跡遍及中彰投，甚至賴清德參選黨主席的說明會，也是在他選區舉行。
下屆立委選舉，黃國書的台中第6選區，國民黨幾可確定由選區第一高票、花美男市議員羅廷瑋出征，民進黨內則有多名新秀被提及，但根據媒體民調，黃國書的支持度幾乎是無敵手，地方也不斷有勸進聲音。
前國防部長、台圓文教基金會董事長蔡明憲今（6日）號召本土社團、幼教團體、工商與婦女團體，於黃國書所屬的長老教會開記者會，籲黃國書出馬再戰、守住台中第6選區，並建議民進黨黨內初選民調納入黃國書，一較高下。
出席團體包括台中市商會理事長謝豐享、台中市婦女發展協會創會長魏淑珠、全國幼教聯合 會理事長王超敏、醫事團體等出席記者會。
在場人士呼籲黃國書「勇敢」出馬參選立委，守住綠營重要的一席立委。全國幼教聯合會理事長王超敏並秀出幼教界6800份連署書，表示黃國書是聽得到人民苦痛聲音的立委，疫情期間對幼教界的付出，大家都感念在心。
國防大學兼任客座教授黃勝華、黃國書中興碩士班的老師蔡東杰指出，在3、40年前，有數十萬年輕學子被迫加入國民黨、在校園為國民黨做東做西。黃國書已承認當年錯誤，但從政不分黨派投入服務，獲得廣泛好評，若因小小事情不選的話，是台灣很大的損失。
蔡明憲說，自己曾是戒嚴時代的受害者，長達30年回不了台灣。黃國書年輕時被脅迫當線民，相信他的內心也在交戰。希望黃國書慎重考慮參選事宜，也呼籲民進黨將黃國書列入黨內初選名單。
蔡明憲提出周刊王前天的民調結果，在「最希望綠營的誰參選中6選區」部份，黃國書獲49%，比市議員江肇國、黃守達、前交通局長王義川的還高。若4人單獨和羅廷瑋PK ，黃國書勝羅廷瑋21%、江肇國與黃守達小輸羅廷瑋、王義川支持度僅羅廷瑋一半，若是三腳督，羅廷瑋加上江肇國，勉強小贏黃國書。
蔡明憲說，包括羅廷瑋在內的幾位年輕人都非常優秀，但依照現有民調，黃國書是綠營最有勝選希望的人。他們謙卑的懇求民進黨，將黃國書納入參考名單，若維持黨內人選民調最高，請民進黨考慮讓黃國書參選。
黃國書低調表示，基層勸進的聲音他都聽到了，眼前最重要的任務就是打贏2024年的立委選舉，「沒有我個人的思考，只有團隊的思考」，自己在選區受到所有選民支持跟栽培，他當然有責任為綠營守住關鍵的一席。勤走選區的江肇國表示，「尊重黨中央安排」。同屬新系的立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅建議，黨應該站在讓本土席次極大化的戰略考量。