馬祖缺糧官兵崩潰！「主菜是白飯」想吃肉　沙灘寫字求救

盼民進黨聽基層聲音！台中26社團挺黃國書出馬再戰

▲前國防部長蔡明憲拿出幼教界近7千份連署書，呼籲民進黨中央聽取基層聲音。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.06）
▲前國防部長蔡明憲拿出幼教界近7千份連署書，呼籲民進黨中央聽取基層聲音。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.06）

記者顏幸如／台中報導

立委黃國書一年前爆出年輕時當國民黨「爪耙子」事件，宣佈三退不再參選，但在選區支持度卻維持綠營最高。前國防部長蔡明憲與台中市26個本土社團，今出示6800份連署書及媒體民調結果，呼籲民進黨聽取基層聲音，將黃國書納入黨內民調。黃國書低調表示：「沒有我個人的思考，只有團隊的思考」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南投立委補選期間，黃國書三度為蔡培慧輔選。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.06）
▲南投立委補選期間，黃國書3度為蔡培慧輔選。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.06）
連任2屆立委的黃國書，屬民進黨新潮流系統，2021年10月遭揭露在戒嚴時期曾是情治單位線民、監控對象包括民進黨新潮流大老，因此遭「退流」，稍後他為當時行為道歉、宣佈三退（退出民進黨、退出黨團，不尋求連任）。

但事發至今，黃國書和民進黨中部各派系保持良好互動，從中二立委補選、九合一大選、南投立委補選無役不與，足跡遍及中彰投，甚至賴清德參選黨主席的說明會，也是在他選區舉行。

▲過去一年來黃國書的輔選腳步，遍及中彰投。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.06）
▲過去一年來黃國書的輔選腳步，遍及中彰投。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.06）
下屆立委選舉，黃國書的台中第6選區，國民黨幾可確定由選區第一高票、花美男市議員羅廷瑋出征，民進黨內則有多名新秀被提及，但根據媒體民調，黃國書的支持度幾乎是無敵手，地方也不斷有勸進聲音。

前國防部長、台圓文教基金會董事長蔡明憲今（6日）號召本土社團、幼教團體、工商與婦女團體，於黃國書所屬的長老教會開記者會，籲黃國書出馬再戰、守住台中第6選區，並建議民進黨黨內初選民調納入黃國書，一較高下。

▲台中市20餘本土社團，籲請立委黃國書出馬再戰。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.06）
▲台中市20餘本土社團，籲請立委黃國書出馬再戰。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.06）
出席團體包括台中市商會理事長謝豐享、台中市婦女發展協會創會長魏淑珠、全國幼教聯合 會理事長王超敏、醫事團體等出席記者會。

在場人士呼籲黃國書「勇敢」出馬參選立委，守住綠營重要的一席立委。全國幼教聯合會理事長王超敏並秀出幼教界6800份連署書，表示黃國書是聽得到人民苦痛聲音的立委，疫情期間對幼教界的付出，大家都感念在心。

▲下屆中6區立委選舉，有著花美男外型的台中市議員羅廷瑋，可望代表國民黨出征。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.03.06）
▲下屆中6區立委選舉，有著花美男外型的台中市議員羅廷瑋，可望代表國民黨出征。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.03.06）
國防大學兼任客座教授黃勝華、黃國書中興碩士班的老師蔡東杰指出，在3、40年前，有數十萬年輕學子被迫加入國民黨、在校園為國民黨做東做西。黃國書已承認當年錯誤，但從政不分黨派投入服務，獲得廣泛好評，若因小小事情不選的話，是台灣很大的損失。

蔡明憲說，自己曾是戒嚴時代的受害者，長達30年回不了台灣。黃國書年輕時被脅迫當線民，相信他的內心也在交戰。希望黃國書慎重考慮參選事宜，也呼籲民進黨將黃國書列入黨內初選名單。

▲依照媒體民調，黃國書最能幫綠營保住中6選區立委席次。（圖／蔡明憲提供，2023.03.06）
▲依照媒體民調，黃國書最能幫綠營保住中6選區立委席次。（圖／蔡明憲提供，2023.03.06）
蔡明憲提出周刊王前天的民調結果，在「最希望綠營的誰參選中6選區」部份，黃國書獲49%，比市議員江肇國、黃守達、前交通局長王義川的還高。若4人單獨和羅廷瑋PK ，黃國書勝羅廷瑋21%、江肇國與黃守達小輸羅廷瑋、王義川支持度僅羅廷瑋一半，若是三腳督，羅廷瑋加上江肇國，勉強小贏黃國書。

蔡明憲說，包括羅廷瑋在內的幾位年輕人都非常優秀，但依照現有民調，黃國書是綠營最有勝選希望的人。他們謙卑的懇求民進黨，將黃國書納入參考名單，若維持黨內人選民調最高，請民進黨考慮讓黃國書參選。

▲台中市議員（後左）、黃守達（後右）都是被討論的接棒人選。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.06）
▲台中市議員（後左）、黃守達（後右）都是被討論的接棒人選。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.06）
黃國書低調表示，基層勸進的聲音他都聽到了，眼前最重要的任務就是打贏2024年的立委選舉，「沒有我個人的思考，只有團隊的思考」，自己在選區受到所有選民支持跟栽培，他當然有責任為綠營守住關鍵的一席。勤走選區的江肇國表示，「尊重黨中央安排」。同屬新系的立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅建議，黨應該站在讓本土席次極大化的戰略考量。

綠營茶壺內風暴？賴清德台中辦政見會　大家卻在問黃國書

修復大屯郡役所讓人驚呆了！黃國書：鈦鋅板屋頂太違和

陷「線民」風暴　黃國書：我有汙點、沒資格再與大家同行

巷仔內／中二歷史重演！國民黨「派系大過黨」輸掉南投

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀