經典賽／中信兄弟展現頑強鬥志！仍慘遭古巴6:0完封

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兄弟本場比賽派出前旅美投手鄭浩均先發出賽，前兩局雖然被敲出兩支安打、送出兩次保送，但皆順利下莊沒有失分，第3局上半面對古巴隊首名打者Andy Ibáñez時，卻遭遇投手強襲球退場，兄弟換上江忠城緊急接替，小白球竟直接被Moncada轟出右外野全壘打大牆，幫助古巴隊取得兩分領先。
古巴隊在開轟後沈寂了2局，6局上再靠著連續安打以及兄弟第三任投手余謙的暴投，攻佔一、三壘，此時古巴隊第八棒一壘手Yadir Drake擊出游擊方向平飛球，但兄弟游擊手張仁瑋卻發生失誤，導致三壘跑者跑回本壘，拿下古巴隊本場比賽第3分，沉寂幾乎整場比賽的古巴打線，第9局發起攻勢補進3分，奠定勝基。
今天古巴擊出14支安打，但是前8局遭兄弟投手封鎖只得3分，直到9局打線才甦醒，其中大聯盟等級的兩名外野手Luis Robert以及Yoenis Céspedes皆繳出白卷，合計6打數無安打，但也有三名先發打者單場打出雙安以上的表現，包含首棒打者Andy Ibáñez、開轟的Moncada與捕手Quintana，其中Ibáñez還有單場三安猛打賞。
而兄弟本場比賽擊出8支安打，但全隊防守發生兩次失誤，單場打出雙安、包含一支二壘安打的一壘手林書逸，是兄弟在本場比賽中表現最優異的打者。
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