明日夜溫差仍達10度！「低溫地區」曝 週日晚變天增水氣
大家應該有感受到這幾天雖然見到陽光，但風吹來仍帶有冷意，氣象局預報中心預報員廖經翔指出，明（6）日一樣受輻射冷卻影響，日夜溫差較大，北部氣溫約14-24度、中部氣溫約13-24度、南部氣溫約15-25度，但是提醒民眾，日夜溫差都有達10度以上，尤其發布低溫特報的地區，彰化到新北、宜蘭、花蓮、南投地區，都有機會遇到10度以下低溫。並提醒本週日（3/12）晚水氣開始稍微增加，下週一（3/13）會有大陸冷氣團南下致氣溫下降。
記者蕭涵云/台北報導
今迎接「驚蟄」節氣，各地氣溫偏低。明（6）日一樣受輻射冷卻影響，日夜溫差較大，氣象局預報中心預報員廖經翔指出，北部氣溫約14-24度、中部氣溫約13-24度、南部氣溫約15-25度，提醒民眾，日夜溫差都有達10度以上，仍須注意早晚出入保暖。尤其沿海空曠地區、近山區平原都有來到10度以下的機會；目前發布低溫特報的區域，為彰化到新北、宜蘭、花蓮、南投地區，也都有機會遇到10度以下低溫。
他預估本週一週仍持續偏乾氣候，大概要到週日（3/12），水氣才會開始稍微增加多一些。而週日的雨區大概是東半部還有北部山區，會有局部短暫雨，且到下週一（3/13）會有大陸冷氣團南下，以致氣溫下降，在北部及東半部迎風面會有局部短暫陣雨，全台最低溫預計皆會落在13-14度左右。