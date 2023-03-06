林心如重聚《華燈》姊妹　解鎖新技能「每天端咖啡」

林心如擔綱《明潮》雜誌3月號封面人物，她率領《華燈初上》的演員們走出戶外，錄製實境秀《光露營就很忙了》，她自認沒有露營潛能，也指出大家在露營的時候沒有特別的分工，林心如：「就是大家分工合作，看誰擅長什麼就去主動做那一塊事情，像我每天都磨咖啡豆，負責泡咖啡。」但在錄製期間與大家的密集相處讓她感到彌足珍貴，尤其晚餐的營火晚會，睡前的談心時間，都再度拉近彼此間的距離。
記者羅凌筠/綜合報導
林心如坦言在錄影前是全然的「露營小白」，這次她隨節目去了全台5個露營區，第一次睡帳棚、挑戰紮營，還被大黑蟻咬傷，即便上下山路有些辛苦，也解鎖了許多人生新體驗，她提到拍攝節目時，常被製作單位考倒，出給大家一些很難的任務，都會想直接放棄說：「算了！我們就不吃了吧。」
林心如聊起女兒時瞬間母愛爆棚，她指出女兒最近也跟風跳影集《星期三》中的魔性舞蹈，林心如笑說有被女兒逼著一起跳，她請女兒教她跳，女兒就會感到很開心！不過最近在女兒學校也發生讓她很尷尬的情況，由於現在都戴口罩，有時候又不是看得太清楚，沒想到就認錯人，打錯招呼，結果對方感到莫名其妙，一直看著她，讓她窘到不行。
對現階段的林心如而言，朋友是僅次於家庭的重要存在，接著才是工作與生活，深知自己個性的她說：「工作與生活是同等重要的，我發現我是一個比較需要工作的人，好像沒辦法在家裡面什麼都不做。我認為即便是結了婚的女性，生活當中也不能只有柴米油鹽，不能只有小孩老公，還是要去看看外面的世界，保有自我滿重要的。」