玩阿里山3天2夜噴7萬！五星「英迪格酒店」真實房價曝光
五星級的阿里山「英迪格酒店」新開幕不久，但近日卻被民眾投訴，表示在228連假入住2晚，竟然要價6萬9千元，而櫃檯人員則稱這是「價格浮動」，引起爭議。然而實際上查看訂房網站上的房價，發現實際上價格其實真的是「浮動機制」，也有清楚的標註，顯然該起事件不知是哪個溝通環節出了一點問題。
記者張嘉哲/綜合報導
《NOWnews》記者實際到訂房網上查詢「阿里山英迪格酒店」的房價，以2位成人入住1房間來看，週一至週三住一個晚上平均大約19500元至21000元不等；週四至週五則較為便宜，入住一個晚上大約17500元至19000不等；但只要碰上週末，房價直接飆上26800至30000不等；實際再查詢清明連假期間，發現以4月1日至4月3日來看，一晚都要31000至32000元不等，顯見該間酒店的房價確實為「浮動機制」。
而以投訴的遊客情況來看，如果是連假入住兩晚的情況來看，光是「兩個人入住兩晚+上附贈早餐」的情況，價格最便宜就要6萬7千元，更別說是一家四口還要「早、晚餐」都要附加的情況，最後櫃檯人員推出的專案，實際花費6萬9千元相比起來似乎還比訂房網還要便宜了不少。
只不過令人匪夷所思的點在於，投訴的旅客聲稱到現場才得知「昂貴房價」，也是當場得知「房價浮動機制」，只好硬著頭皮入住，但酒店遭到投訴後回應「當時訂房有依照客人新增的需求重新調整房價並告知，並在客人入住前及入住當下皆有再次確認總金額，客人皆表示同意無意見入住，還有簽署入住確認信，包括早晚餐價格以及房價都有清楚標示」讓事件陷入羅生門，不曉得這之中到底是哪裡出了問題。
只能說民眾若要入住任何民宿以及飯店、酒店時，國內旅宿絕大多數確實都有「房價浮動機制」存在，下訂之後也應該要確定好價錢，以免自己理虧。