陳建仁指蛋荒3月底有望緩和 藍委諷：別又是「狼來了」
缺蛋荒問題還未徹底解決，國內雞蛋批發價今（6）日又再創歷史新高，從每台斤52元漲至55元，行政院長陳建仁今（6）日則指出，氣溫逐漸回暖加上禽流感疫情緩解，雞蛋供應3月底應會慢慢緩和。對此，國民黨立委賴士葆痛批，農委會主委陳吉仲已無法靠伶牙俐嘴來自圓其說，行政院稱3月底可舒緩蛋荒，希望不要又是「狼來了。」
記者翁子竣／台北報導
賴士葆今發文表示，行政院稱3月初蛋荒會緩解，然而缺蛋問題不只未見紓解，蛋價3周2次調漲，價格卻站上歷史上的新高，對農委會以調漲的方式來調整供需，行政院表示尊重市場機制。他痛批，前車之鑑，現在官員謹言慎行，話愈少愈好，只因過去開過數不清的支票要安撫民心，讓民眾燃起一絲希望，最後卻是全變成空頭支票。
針對農委會指出，每天有50到80萬個蛋供應缺口。賴士葆質疑，蛋商公會的銷售數據顯示，每天有500萬顆以上的蛋缺口，中間差距將近10倍，大賣場和超商因與蛋商簽訂必須穩定供貨的契約，否則會有罰則，所以缺蛋情形較不嚴重，但菜市場、雜貨店等小賣鋪缺蛋嚴重，這些地方其實是更接近市井小民的地方。
賴士葆認為，禽流感和極端氣候是導致雞蛋減產的關鍵因素，然而這些因素並非突發性而是常態性，農委會有超過1年以上的時間來提出對策解決因應之道，包括提升產能、改善供需價格和銷售制度等問題，然而缺蛋問題未解，蛋價創歷史新高。
「陳吉仲已經無法靠伶牙俐嘴來自圓其說，只能將解決之道推諉給時間。」賴士葆痛批，3月底前澳洲要進口500萬顆的蛋也只能是救急不救窮，現在行政院將原本的3月初可以緩解蛋荒改到3月底，這樣的支票很快就要被檢驗，希望不要又是「狼來了。」