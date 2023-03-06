超便民！首報族綜所稅申報 專屬「稅額試算」這天截止
對報稅霧煞煞？財政部表示，5月即將迎來綜所稅申報，首報族可以先申請「稅額試算服務」，只要備妥文件，在3月15日前向稽徵機關申請，國稅局將主動試算111年度綜合所得稅應納稅額或應退稅額，就能在4月25日以前，收到掛號寄發稅額試算通知書，或也能以手機簡訊、郵簡通知憑證，自行至財政部電子申報繳稅服務網站下載稅額試算書表電子檔案，屆時只要同意內容就能直接繳稅或回復確認，輕鬆完成報稅程序。
記者林莞茜／台北報導
國稅局指出，「稅額試算服務」僅適用首次報稅者，意即111年未辦理110年度綜合所得稅結算申報者、無報稅經驗者、110年度被列報為受扶養親屬且111年度滿20歲以上者。
符合條件民眾，可於2月15日至112年3月15日，以自然人憑證、電子憑證、已申辦「健保卡網路服務註冊」之全民健康保險保險憑證、行動自然人憑證為通行碼，到財政部電子申報繳稅服務網站進行申請；或是透過財政部稅務入口網站，以自然人憑證、已申辦「健保卡網路服務註冊」之全民健康保險保險憑證、行動自然人憑證為通行碼申請；也可以透過書面，向財政部各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處申請。