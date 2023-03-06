「疫苗加一，解封安心」　陳建仁：為恢復正常生活準備

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陳建仁今天上午到高雄參加高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮後隨即來到高雄市市立民生醫院接種COVID-19的次世代疫苗。陳建仁也認為，高雄民眾疫苗接種相當踴躍，也是一個很好示範的地點，施打疫苗不僅保護自己及家人的健康，對COVID-19疫情也能有更好的管控。
陳建仁表示，2022年Omicron病毒進入台灣後，台灣有比較多的人得到感染，但哪個階段全民打疫苗的覆蓋率相當高，至今台COVID-19疫苗覆蓋率還是在全世界排名前端的國家，但COVID-19疫苗接種一段時間後，其抗體會逐漸消退。
陳建仁也提醒民，如果還未接種疫苗，還未完成基礎劑，或是一歲以上在今年1月1日以後未接種BA.4及BA.5次世代疫苗的民眾，都能踴躍接種疫苗，這樣才能獲得更好的保護，保護自己也就是保護周遭的親朋好友。
高雄市衛生局表示，據統計65歲以上接種次世代疫苗與「未曾接種疫苗者」相較，減少84％住院風險。為提升長輩免疫力，高市府已透過民政系統針對設籍高市65歲以上民眾發放疫苗接種通知單，並於2/22-3/12開設85場次的BA.4/5次世代社區接種站，完成接種者可領500元禮券，截至3/4累計已接種5萬名長輩，預估此波設站將可提升65歲以上長輩次世代BA.4/5疫苗接種涵蓋率18%以上。
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