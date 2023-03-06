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不怕蛋荒！男童養小雞當寵物　每天下蛋報恩「雞蛋自由」

▲全台鬧蛋荒，彰化男童因養小雞當寵物，長大後每日下蛋報恩，意外獲得「雞蛋自由」。（圖／民眾提供）
▲全台鬧蛋荒，彰化男童因養小雞當寵物，長大後每日下蛋報恩，意外獲得「雞蛋自由」。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

雞的報恩！當全台鬧蛋荒時，彰化鹿港一名施姓男童，因為喜歡小動物，去年意外收編一支雛雞，如今小雞長成大母雞，不只是吃吃喝喝的寵物雞角色，還每天下蛋給主人報恩，實現另類的「雞蛋自由」，也讓網友佩服大讚，自己的雞蛋自己救！

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彰化鹿港一名就讀國小五年級的施姓男童，去年5月和家人到古坑出遊，看到有攤商在賣雛雞，由於施小弟從小就喜歡養寵物，因此家人便讓他買了一隻「日本矮子雞」回家當寵物，就養在自家庭院裡，還幫牠取名叫「金克拉」。

▲雛雞。（圖／民眾提供）
▲喜愛小動物的施姓男童，去年買下路邊的小雛雞回家當寵物，並幫牠取名「金克拉」。（圖／民眾提供）
「金克拉」被當作寵物雞飼養，平時就吃五穀雜糧，經過10個月，從小雞長成大母雞，不只很習慣主人經常抱抱，也在獨棟建築的庭院中自在長大，不像一般被養在籠子裡的雞隻，整個庭院都是「金克拉」的活動空間，而且還每天下蛋報恩。

施姓男童的母親提到，當時只是因為小孩喜歡養寵物，養雞時也沒想到有天會遇到缺蛋潮，而「金克拉」一星期約能產下7顆蛋，成為意外收穫的「雞蛋自由」。網友也大讚是自己的雞蛋自己救，買不到蛋乾脆自己在家養隻雞。

▲「金克拉」和男童家人住在一起，平時就吃五穀雜糧，從小雞長成大母雞。（圖／民眾提供）
▲「金克拉」和男童家人住在一起，平時就吃五穀雜糧，從小雞長成大母雞。（圖／民眾提供）
不過一般人養雞容易嗎？在鄉下種菜、養雞是常態，三合院幾乎都有雞舍，有足夠空間可以養幾隻雞，光是收成雞蛋就足夠全家人吃。不過雞一早就會雞啼，如果在都市大樓裡養雞，恐怕無法克服噪音擾民的問題，且市區居住坪數狹窄，也較難挪出養雞的空間，而且如果只養一隻雞，雞蛋產能大概也只夠1人食用。

▲雞蛋。（圖／民眾提供）
▲「金克拉」每天下蛋報恩，一周約有7顆雞蛋，成為意外的「雞蛋自由」。（圖／民眾提供）

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