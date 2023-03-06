不怕蛋荒！男童養小雞當寵物 每天下蛋報恩「雞蛋自由」
雞的報恩！當全台鬧蛋荒時，彰化鹿港一名施姓男童，因為喜歡小動物，去年意外收編一支雛雞，如今小雞長成大母雞，不只是吃吃喝喝的寵物雞角色，還每天下蛋給主人報恩，實現另類的「雞蛋自由」，也讓網友佩服大讚，自己的雞蛋自己救！
記者黃韻文/綜合報導
彰化鹿港一名就讀國小五年級的施姓男童，去年5月和家人到古坑出遊，看到有攤商在賣雛雞，由於施小弟從小就喜歡養寵物，因此家人便讓他買了一隻「日本矮子雞」回家當寵物，就養在自家庭院裡，還幫牠取名叫「金克拉」。
「金克拉」被當作寵物雞飼養，平時就吃五穀雜糧，經過10個月，從小雞長成大母雞，不只很習慣主人經常抱抱，也在獨棟建築的庭院中自在長大，不像一般被養在籠子裡的雞隻，整個庭院都是「金克拉」的活動空間，而且還每天下蛋報恩。
施姓男童的母親提到，當時只是因為小孩喜歡養寵物，養雞時也沒想到有天會遇到缺蛋潮，而「金克拉」一星期約能產下7顆蛋，成為意外收穫的「雞蛋自由」。網友也大讚是自己的雞蛋自己救，買不到蛋乾脆自己在家養隻雞。
不過一般人養雞容易嗎？在鄉下種菜、養雞是常態，三合院幾乎都有雞舍，有足夠空間可以養幾隻雞，光是收成雞蛋就足夠全家人吃。不過雞一早就會雞啼，如果在都市大樓裡養雞，恐怕無法克服噪音擾民的問題，且市區居住坪數狹窄，也較難挪出養雞的空間，而且如果只養一隻雞，雞蛋產能大概也只夠1人食用。